29 июня 2023

Под Челябинском силовики несколько дней учились уничтожать террористов. Фото

Тактико-специальные учения ФСБ прошли в Челябинской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения шли несколько дней
Учения шли несколько дней Фото:

Учения по борьбе с терроризмом с участием практически всех силовых структур прошло в Челябинской области. Об этом 30 июня сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«В соответствии с планом проведения антитеррористических учений, утвержденным председателем Национального антитеррористического комитета — директором ФСБ Александром Бортниковым, в Брединском районе проведено тактико-специальное учение (ТСУ) „Рельеф-2023“ по пресечению теракта на участке местности. Отрабатывалось межведомственное взаимодействие по информированию при террористической угрозе и действиям сил и средств, выделенных для проведения контртеррористической операции», — пояснили в пресс-службе.

Как пояснили в ведомстве, в учениях участвовали пограничники, полицейские, росгвардейцы, сотрудники ФСО, СКР и ФСИН, а также антитеррористические комиссии Челябинской области и Брединского муниципального района. Руководил ими начальник областного УФСБ генерал-лейтенант Дмитрий Иванов. Действия участников ТСУ оценивает также группа посредников.

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Учения по борьбе с терроризмом с участием практически всех силовых структур прошло в Челябинской области. Об этом 30 июня сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления ФСБ. «В соответствии с планом проведения антитеррористических учений, утвержденным председателем Национального антитеррористического комитета — директором ФСБ Александром Бортниковым, в Брединском районе проведено тактико-специальное учение (ТСУ) „Рельеф-2023“ по пресечению теракта на участке местности. Отрабатывалось межведомственное взаимодействие по информированию при террористической угрозе и действиям сил и средств, выделенных для проведения контртеррористической операции», — пояснили в пресс-службе. Как пояснили в ведомстве, в учениях участвовали пограничники, полицейские, росгвардейцы, сотрудники ФСО, СКР и ФСИН, а также антитеррористические комиссии Челябинской области и Брединского муниципального района. Руководил ими начальник областного УФСБ генерал-лейтенант Дмитрий Иванов. Действия участников ТСУ оценивает также группа посредников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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