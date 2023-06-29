Тактико-специальные учения ФСБ прошли в Челябинской области

Учения шли несколько дней Фото: пресс-служба УФСБ по Челябинской области

Учения по борьбе с терроризмом с участием практически всех силовых структур прошло в Челябинской области. Об этом 30 июня сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«В соответствии с планом проведения антитеррористических учений, утвержденным председателем Национального антитеррористического комитета — директором ФСБ Александром Бортниковым, в Брединском районе проведено тактико-специальное учение (ТСУ) „Рельеф-2023“ по пресечению теракта на участке местности. Отрабатывалось межведомственное взаимодействие по информированию при террористической угрозе и действиям сил и средств, выделенных для проведения контртеррористической операции», — пояснили в пресс-службе.

Как пояснили в ведомстве, в учениях участвовали пограничники, полицейские, росгвардейцы, сотрудники ФСО, СКР и ФСИН, а также антитеррористические комиссии Челябинской области и Брединского муниципального района. Руководил ими начальник областного УФСБ генерал-лейтенант Дмитрий Иванов. Действия участников ТСУ оценивает также группа посредников.

Фото: пресс-служба УФСБ по Челябинской области

Фото: пресс-служба УФСБ по Челябинской области