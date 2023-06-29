29 июня 2023

В центре Перми развернут огромный блошиный рынок

© Служба новостей «URA.RU»
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Блошиный рынок Барахолка Челябинск, прибор, вольтметр
На блошином рынке можно найти много удивительного Фото:
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300-летие Перми

На пермской эспланаде откроется блошиный рынок, где каждый сможет продать и купить винтажные вещи. Более 30 стендов развернутся в рамках фестиваля экопрактик «Переработка». Сейчас организаторы ждут заявок от продавцов.

«Организаторы предлагают жителям Прикамья и пермским компаниям разместить точки продаж редких и старинных вещей. Всего ожидается до 35 стендов для реализации диковинных предметов. Продавать можно любые винтажные вещи, которым больше 20 лет», — сообщается на сайте 300-летия Перми.

Продавцам предоставят столы, стулья, рейлы для одежды, а также зонты для защиты от солнца или дождя. Подать заявку можно на сайте perm-300.ru. Фестиваль «Переработка» пройдет 8—9 июля.

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На пермской эспланаде откроется блошиный рынок, где каждый сможет продать и купить винтажные вещи. Более 30 стендов развернутся в рамках фестиваля экопрактик «Переработка». Сейчас организаторы ждут заявок от продавцов. «Организаторы предлагают жителям Прикамья и пермским компаниям разместить точки продаж редких и старинных вещей. Всего ожидается до 35 стендов для реализации диковинных предметов. Продавать можно любые винтажные вещи, которым больше 20 лет», — сообщается на сайте 300-летия Перми. Продавцам предоставят столы, стулья, рейлы для одежды, а также зонты для защиты от солнца или дождя. Подать заявку можно на сайте perm-300.ru. Фестиваль «Переработка» пройдет 8—9 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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