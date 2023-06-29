В центре Перми развернут огромный блошиный рынок

На пермской эспланаде откроется блошиный рынок, где каждый сможет продать и купить винтажные вещи. Более 30 стендов развернутся в рамках фестиваля экопрактик «Переработка». Сейчас организаторы ждут заявок от продавцов.
«Организаторы предлагают жителям Прикамья и пермским компаниям разместить точки продаж редких и старинных вещей. Всего ожидается до 35 стендов для реализации диковинных предметов. Продавать можно любые винтажные вещи, которым больше 20 лет», — сообщается на сайте 300-летия Перми.
Продавцам предоставят столы, стулья, рейлы для одежды, а также зонты для защиты от солнца или дождя. Подать заявку можно на сайте perm-300.ru. Фестиваль «Переработка» пройдет 8—9 июля.
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