Чтобы посмотреть три страны, нужно потратить на бензин 37 тысяч рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Чтобы отправиться из Перми в отпуск на автомобиле и посетить Армению, Грузию и Абхазию, семье из трех человек нужно около 249 тысяч рублей. Расходы покроют стоимость бензина, питания, проживания и экскурсий. При этом ограничивать себя ни в чем не придется, рассказал URA.RU пермский предприниматель Михаил Мингазов.

«В этом году в отпуске мы посетили три страны: Грузию, Армению и Абхазию. Отдых получился разнообразный. На бензин потратили 37 тысяч рублей. В плане питания, проживания и экскурсий отдыхали, ни в чем себя не ограничивая», — рассказал Мингазов корреспонденту агентства.

Также он отметил, что во время поездки семья посетила много достопримечательностей. На развлечения и экскурсии потратили 36 тысяч рублей. Сумма за проживание на троих составила 93 тысячи рублей. Еще 52 тысячи ушло на питание. Остальные 28 тысяч — прочие расходы.

Путешествие заняло 19 дней. Из Перми семья выехала в сторону Владикавказа. Затем транзитом проехала Грузию и остановилась в Армении на озере Севан на сутки. Дальше путешественники отправились в Ереван, где провели пять дней. Затем снова пересекли границу Грузии и России и уехали в Абхазию. Спустя неделю отдыха в Сухуме пермяки вернулись домой через Краснодар.

В Армении за эту стоимость можно посетить озеро Севан и город Ереван

Этого хватит, чтобы отдыхать неделю в Сухуме и осмотреть местные достопримечательности