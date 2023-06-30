В Перми избиение судебного пристава обошлось злоумышленнику в 50 тысяч рублей

В Перми после избиения судебный пристав получил компенсацию морального вреда Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В отделе судебных приставов по Орджоникидзевскому району Перми злоумышленник нанес сотруднику ведомства 17 ударов по различным частям тела. По решению суда мужчине назначили штраф и обязали компенсировать пострадавшему приставу моральный вред. Об этом сообщается на сайте Пермского краевого суда.

«Орджоникидзевский районный суд Перми назначил виновному штраф в размере 30 тысяч рублей. Также суд взыскал в пользу потерпевшего пристава компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей», — указано на сайте суда.

По информации пресс-службы краевого суда, избитый пристав попытался обжаловать судебное решение. Пострадавший хотел получить 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. Однако, как указано на сайте суда, апелляционная жалоба избитого пристава оставлена без удовлетворения.

«Наказание нарушителю назначено справедливо и соразмерно содеянному, что соответствует принципу гуманизма. Гражданский иск о компенсации морального вреда разрешен верно с учетом степени физических и нравственных страданий потерпевшего пристава», — написано в судебном документе.

Ранее пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю сообщала, что в Перми в отделе службы судебных приставов посетительница, которой ранее выписали судебный приказ, потеряла сознание. Сотрудникам службы, по данным ведомства, пришлось срочно вызывать медиков и оказывать первую помощь.