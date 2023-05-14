Пермячка потеряла сознание при посещении приставов

15 мая 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

Приехавшие на вызов медики отметили правильные действия приставов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Перми в отделе службы судебных приставов посетительница, которой ранее выписали судебный приказ, потеряла сознание. Сотрудникам службы пришлось срочно вызывать медиков и оказывать первую помощь, рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю. «Пермячка пришла на прием к судебному приставу-исполнителю, чтобы передать документы, необходимые для отмены судебного приказа. Когда девушка выходила из кабинета, ей неожиданно стало плохо, и она потеряла сознание», — сообщается на сайте ведомства. Приставы подхватили девушку и уложили на скамейку, но в сознание она не пришла. Сотрудники службы вызвали медиков и до их приезда контролировали ее состояние — дыхание и пульс. Как позже сообщили врачи, у пермячки резко упал уровень сахара в крови, что стало причиной обморока. Грамотные действия приставов минимизировали вред.

В Перми в отделе службы судебных приставов посетительница, которой ранее выписали судебный приказ, потеряла сознание. Сотрудникам службы пришлось срочно вызывать медиков и оказывать первую помощь, рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю. «Пермячка пришла на прием к судебному приставу-исполнителю, чтобы передать документы, необходимые для отмены судебного приказа. Когда девушка выходила из кабинета, ей неожиданно стало плохо, и она потеряла сознание», — сообщается на сайте ведомства. Приставы подхватили девушку и уложили на скамейку, но в сознание она не пришла. Сотрудники службы вызвали медиков и до их приезда контролировали ее состояние — дыхание и пульс. Как позже сообщили врачи, у пермячки резко упал уровень сахара в крови, что стало причиной обморока. Грамотные действия приставов минимизировали вред.