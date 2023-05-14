14 мая 2023
13 мая 2023
12 мая 2023

Пермячка потеряла сознание при посещении приставов

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная пробка на восточном обходе. Пермь, дорога, машина скорой медицинской помощи, скорая помошь
Приехавшие на вызов медики отметили правильные действия приставов Фото:

В Перми в отделе службы судебных приставов посетительница, которой ранее выписали судебный приказ, потеряла сознание. Сотрудникам службы пришлось срочно вызывать медиков и оказывать первую помощь, рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

«Пермячка пришла на прием к судебному приставу-исполнителю, чтобы передать документы, необходимые для отмены судебного приказа. Когда девушка выходила из кабинета, ей неожиданно стало плохо, и она потеряла сознание», — сообщается на сайте ведомства. Приставы подхватили девушку и уложили на скамейку, но в сознание она не пришла.

Сотрудники службы вызвали медиков и до их приезда контролировали ее состояние — дыхание и пульс. Как позже сообщили врачи, у пермячки резко упал уровень сахара в крови, что стало причиной обморока. Грамотные действия приставов минимизировали вред.

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В Перми в отделе службы судебных приставов посетительница, которой ранее выписали судебный приказ, потеряла сознание. Сотрудникам службы пришлось срочно вызывать медиков и оказывать первую помощь, рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю. «Пермячка пришла на прием к судебному приставу-исполнителю, чтобы передать документы, необходимые для отмены судебного приказа. Когда девушка выходила из кабинета, ей неожиданно стало плохо, и она потеряла сознание», — сообщается на сайте ведомства. Приставы подхватили девушку и уложили на скамейку, но в сознание она не пришла. Сотрудники службы вызвали медиков и до их приезда контролировали ее состояние — дыхание и пульс. Как позже сообщили врачи, у пермячки резко упал уровень сахара в крови, что стало причиной обморока. Грамотные действия приставов минимизировали вред.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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