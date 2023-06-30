В Нефтеюганске произошло аварийное отключение воды

01 июля 2023 в 19:52 Размер текста - 17 +

Срок устранения аварии -примерно шесть часов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нефтеюганске (ХМАО) произошло аварийное отключение воды в связи с повреждением трубы на участке, где ведутся строительные работы. Об этом сообщает в своем telegram-канале мэр города Эльвира Бугай. «Уважаемые жители города! В Нефтеюганске примерный срок устранения аварии на территории фильтровальной станции — шесть часов. Прошу не беспокоиться, в данный момент в работу запущен резервный трубопровод. Однако до полного завершения всех работ подача холодной воды может быть с незначительными перебоями», — пишет глава города. Также она уточняет, если появится необходимость в воде, то запасы можно пополнить на территории предприятия АО «Юганскводоканал» по адресу микрорайон 7, 57. Когда закончатся все работы, водоснабжение будет восстановлено в полном объеме.

В Нефтеюганске (ХМАО) произошло аварийное отключение воды в связи с повреждением трубы на участке, где ведутся строительные работы. Об этом сообщает в своем telegram-канале мэр города Эльвира Бугай. «Уважаемые жители города! В Нефтеюганске примерный срок устранения аварии на территории фильтровальной станции — шесть часов. Прошу не беспокоиться, в данный момент в работу запущен резервный трубопровод. Однако до полного завершения всех работ подача холодной воды может быть с незначительными перебоями», — пишет глава города. Также она уточняет, если появится необходимость в воде, то запасы можно пополнить на территории предприятия АО «Юганскводоканал» по адресу микрорайон 7, 57. Когда закончатся все работы, водоснабжение будет восстановлено в полном объеме.