30 июня 2023

В Нефтеюганске произошло аварийное отключение воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, отключение воды, вода, водопроводный кран
Срок устранения аварии -примерно шесть часов Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) произошло аварийное отключение воды в связи с повреждением трубы на участке, где ведутся строительные работы. Об этом сообщает в своем telegram-канале мэр города Эльвира Бугай.

«Уважаемые жители города! В Нефтеюганске примерный срок устранения аварии на территории фильтровальной станции — шесть часов. Прошу не беспокоиться, в данный момент в работу запущен резервный трубопровод. Однако до полного завершения всех работ подача холодной воды может быть с незначительными перебоями», — пишет глава города.

Также она уточняет, если появится необходимость в воде, то запасы можно пополнить на территории предприятия АО «Юганскводоканал» по адресу микрорайон 7, 57. Когда закончатся все работы, водоснабжение будет восстановлено в полном объеме.

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В Нефтеюганске (ХМАО) произошло аварийное отключение воды в связи с повреждением трубы на участке, где ведутся строительные работы. Об этом сообщает в своем telegram-канале мэр города Эльвира Бугай. «Уважаемые жители города! В Нефтеюганске примерный срок устранения аварии на территории фильтровальной станции — шесть часов. Прошу не беспокоиться, в данный момент в работу запущен резервный трубопровод. Однако до полного завершения всех работ подача холодной воды может быть с незначительными перебоями», — пишет глава города. Также она уточняет, если появится необходимость в воде, то запасы можно пополнить на территории предприятия АО «Юганскводоканал» по адресу микрорайон 7, 57. Когда закончатся все работы, водоснабжение будет восстановлено в полном объеме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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