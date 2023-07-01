Власти Перми опровергли скорую отставку замов экс-мэра

02 июля 2023 в 19:41 Размер текста - 17 +

В Перми заместители экс-мэра Демкина сохранят свои посты в администрации Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Перми после досрочной отставки мэра Алексея Демкина его заместители продолжат работу на своих местах. Таким образом власти опровергли информацию о скорой отставке замов бывшего главы города. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. «До утверждения нового главы каких-либо кадровых изменений среди заместителей не планируется», — цитирует «Коммерсант-Прикамье» ответ пресс-службы мэрии Перми. Работать заместители экс-мэра будут на тех же должностях, пока не утвердят нового главу столицы края. Бывший мэр Перми в конце июня получил должность вице-премьера в краевом правительстве. После его ухода исполнять обязанности градоначальника стала Ольга Андрианова. Ранее источник в мэрии Перми сообщил URA.RU, что в случае ухода Алексея Демкина с поста главы города как минимум двое его замов останутся без работы. По данным источника, свои посты потеряют первый замглавы администрации Перми Эдуард Хайруллин и вице-мэр Игорь Субботин.

В Перми после досрочной отставки мэра Алексея Демкина его заместители продолжат работу на своих местах. Таким образом власти опровергли информацию о скорой отставке замов бывшего главы города. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. «До утверждения нового главы каких-либо кадровых изменений среди заместителей не планируется», — цитирует «Коммерсант-Прикамье» ответ пресс-службы мэрии Перми. Работать заместители экс-мэра будут на тех же должностях, пока не утвердят нового главу столицы края. Бывший мэр Перми в конце июня получил должность вице-премьера в краевом правительстве. После его ухода исполнять обязанности градоначальника стала Ольга Андрианова. Ранее источник в мэрии Перми сообщил URA.RU, что в случае ухода Алексея Демкина с поста главы города как минимум двое его замов останутся без работы. По данным источника, свои посты потеряют первый замглавы администрации Перми Эдуард Хайруллин и вице-мэр Игорь Субботин.