01 июля 2023
30 июня 2023

Власти Перми опровергли скорую отставку замов экс-мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на двусторонних встречах в Чолпон-Ате. Чолпон-Ата, депутат, чиновник, кресло, переговоры, портфель, бизнесмен, должность
В Перми заместители экс-мэра Демкина сохранят свои посты в администрации Фото:

В Перми после досрочной отставки мэра Алексея Демкина его заместители продолжат работу на своих местах. Таким образом власти опровергли информацию о скорой отставке замов бывшего главы города. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«До утверждения нового главы каких-либо кадровых изменений среди заместителей не планируется», — цитирует «Коммерсант-Прикамье» ответ пресс-службы мэрии Перми. Работать заместители экс-мэра будут на тех же должностях, пока не утвердят нового главу столицы края.

Бывший мэр Перми в конце июня получил должность вице-премьера в краевом правительстве. После его ухода исполнять обязанности градоначальника стала Ольга Андрианова.

Ранее источник в мэрии Перми сообщил URA.RU, что в случае ухода Алексея Демкина с поста главы города как минимум двое его замов останутся без работы. По данным источника, свои посты потеряют первый замглавы администрации Перми Эдуард Хайруллин и вице-мэр Игорь Субботин.

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В Перми после досрочной отставки мэра Алексея Демкина его заместители продолжат работу на своих местах. Таким образом власти опровергли информацию о скорой отставке замов бывшего главы города. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. «До утверждения нового главы каких-либо кадровых изменений среди заместителей не планируется», — цитирует «Коммерсант-Прикамье» ответ пресс-службы мэрии Перми. Работать заместители экс-мэра будут на тех же должностях, пока не утвердят нового главу столицы края. Бывший мэр Перми в конце июня получил должность вице-премьера в краевом правительстве. После его ухода исполнять обязанности градоначальника стала Ольга Андрианова. Ранее источник в мэрии Перми сообщил URA.RU, что в случае ухода Алексея Демкина с поста главы города как минимум двое его замов останутся без работы. По данным источника, свои посты потеряют первый замглавы администрации Перми Эдуард Хайруллин и вице-мэр Игорь Субботин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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