Власти Перми опровергли скорую отставку замов экс-мэра

В Перми после досрочной отставки мэра Алексея Демкина его заместители продолжат работу на своих местах. Таким образом власти опровергли информацию о скорой отставке замов бывшего главы города. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
«До утверждения нового главы каких-либо кадровых изменений среди заместителей не планируется», — цитирует «Коммерсант-Прикамье» ответ пресс-службы мэрии Перми. Работать заместители экс-мэра будут на тех же должностях, пока не утвердят нового главу столицы края.
Бывший мэр Перми в конце июня получил должность вице-премьера в краевом правительстве. После его ухода исполнять обязанности градоначальника стала Ольга Андрианова.
Ранее источник в мэрии Перми сообщил URA.RU, что в случае ухода Алексея Демкина с поста главы города как минимум двое его замов останутся без работы. По данным источника, свои посты потеряют первый замглавы администрации Перми Эдуард Хайруллин и вице-мэр Игорь Субботин.
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