В ХМАО придет погода до +32
В Ханты-Мансийске (ХМАО) 3 и 4 июля будут самые жаркие дни лето. Синоптики на эти два для обещают температуру +31 и +32 градуса. Такой прогноз размещен на сервисе Gismeteo.
«В Ханты-Мансийске 3 июля днем будет стоять температура от +28 до +31 градуса. Порывы ветра ожидаются 6-9 метров в секунду. А 4 июля днем обещают уже +32 градуса. Ветер составит 6-8 метров в секунду. Ночью в эти дни температура будет стоять в районе +19…+22 градусов. Осадки не планируются», — сообщается на сайте.
Ранее URA.RU писало, что жара подступала в Ханты-Мансийский автономный округ уже с воскресенья 2 июля. Погода стояла в районе +27…+29 градусов.
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