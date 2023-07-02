02 июля 2023
01 июля 2023
30 июня 2023

В ХМАО наступят самые жаркие дни лета. Скрин

В ХМАО 3 и 4 июля синоптики пообещали +31 градус
© Служба новостей «URA.RU»
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Жара в городе. Пермь, дети в фонтане, лето в городе, фонтан на эспланаде, жара в городе
В ХМАО придет погода до +32 Фото:

В Ханты-Мансийске (ХМАО) 3 и 4 июля будут самые жаркие дни лето. Синоптики на эти два для обещают температуру +31 и +32 градуса. Такой прогноз размещен на сервисе Gismeteo.

«В Ханты-Мансийске 3 июля днем будет стоять температура от +28 до +31 градуса. Порывы ветра ожидаются 6-9 метров в секунду. А 4 июля днем обещают уже +32 градуса. Ветер составит 6-8 метров в секунду. Ночью в эти дни температура будет стоять в районе +19…+22 градусов. Осадки не планируются», — сообщается на сайте.

Ранее URA.RU писало, что жара подступала в Ханты-Мансийский автономный округ уже с воскресенья 2 июля. Погода стояла в районе +27…+29 градусов.

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В Ханты-Мансийске (ХМАО) 3 и 4 июля будут самые жаркие дни лето. Синоптики на эти два для обещают температуру +31 и +32 градуса. Такой прогноз размещен на сервисе Gismeteo. «В Ханты-Мансийске 3 июля днем будет стоять температура от +28 до +31 градуса. Порывы ветра ожидаются 6-9 метров в секунду. А 4 июля днем обещают уже +32 градуса. Ветер составит 6-8 метров в секунду. Ночью в эти дни температура будет стоять в районе +19…+22 градусов. Осадки не планируются», — сообщается на сайте. Ранее URA.RU писало, что жара подступала в Ханты-Мансийский автономный округ уже с воскресенья 2 июля. Погода стояла в районе +27…+29 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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