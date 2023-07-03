Ученые доказали, что ХМАО в будущем ждет оледенение

04 июля 2023 в 05:48 Размер текста - 17 +

Ученые считают, что ледники приходили в ХМАО дважды Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Ханты-Мансийский автономный округ в будущем ждет оледенение. Ученые Нижневартовского государственного университета (НВГУ) во время экспедиции обнаружили следы древнего ледника, доказывающие, что регион в будущем ждет новый ледниковый период. «Участники экспедиции обнаружили кристаллические твердые породы и минералы, которые образуются при магматизме. Исследование доказывает, что на регион когда-то пришел ледник. Сейчас Югра переживает очень теплый межледниковый период, но в будущем регион ждет оледенение», — пояснил результаты исследований ученый НВГУ РИА Новости. Уточняется, что в ходе экспедиции были обнаружены скопления обломков горных пород, которые свидетельствуют, что в прошлом на территории региона ледники наступали и отступали дважды. После изучения проб можно будет более точно сказать, когда наступит следующее оледенение. Экспедиция проходила в районе рек Казым, Куръех и Сорум и на территории природного парка «Нумто» и длилась семь дней. Ранее ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал, что глобальное потепление и ослабление Гольфстрима могут привести к наступлению нового ледникового периода. Подо льдом могут оказаться Москва, Санкт-Петербург, Европа и Северная Америка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ханты-Мансийский автономный округ в будущем ждет оледенение. Ученые Нижневартовского государственного университета (НВГУ) во время экспедиции обнаружили следы древнего ледника, доказывающие, что регион в будущем ждет новый ледниковый период. «Участники экспедиции обнаружили кристаллические твердые породы и минералы, которые образуются при магматизме. Исследование доказывает, что на регион когда-то пришел ледник. Сейчас Югра переживает очень теплый межледниковый период, но в будущем регион ждет оледенение», — пояснил результаты исследований ученый НВГУ РИА Новости. Уточняется, что в ходе экспедиции были обнаружены скопления обломков горных пород, которые свидетельствуют, что в прошлом на территории региона ледники наступали и отступали дважды. После изучения проб можно будет более точно сказать, когда наступит следующее оледенение. Экспедиция проходила в районе рек Казым, Куръех и Сорум и на территории природного парка «Нумто» и длилась семь дней. Ранее ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал, что глобальное потепление и ослабление Гольфстрима могут привести к наступлению нового ледникового периода. Подо льдом могут оказаться Москва, Санкт-Петербург, Европа и Северная Америка.