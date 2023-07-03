Пермячка обучит женщин хорошим манерам и расскажет, как попасть в окружение миллионеров

Пермячка Алена Орлова основала курсы для девушек «Институт изысканных женщин». Участниц обучат манерам, умению выстраивать коммуникации и расскажут, как найти богатого мужа. Об этом рассказала Орлова в своих социальных сетях.
«Многие сейчас хотят сильное окружение, друзей миллионеров, которые будут вас усиливать. Надежного, умного, богатого мужа, с которым можно расслабиться и кайфовать. Институт изысканных женщин — твой трамплин в высшее общество. Манеры, широкий кругозор и умение выстраивать коммуникацию в свою пользу откроют для вас двери любого общества», — рассказывает основательница института.
Также она уточняет, что на курсах будут изучать искусство, историю великих женщин и драгоценные камни. Девушкам проведут мастер-класс по изящному движению и искусству переговоров. Курсы будут идти две недели. Стоимость — 11 тысяч рублей.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.