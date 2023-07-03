03 июля 2023

Пермячка обучит женщин хорошим манерам и расскажет, как попасть в окружение миллионеров

В Перми открылся «Институт изысканных женщин», где обучат манерам для поисков богатого мужа
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермячкам откроют двери в высшее общество Фото:

Пермячка Алена Орлова основала курсы для девушек «Институт изысканных женщин». Участниц обучат манерам, умению выстраивать коммуникации и расскажут, как найти богатого мужа. Об этом рассказала Орлова в своих социальных сетях.

«Многие сейчас хотят сильное окружение, друзей миллионеров, которые будут вас усиливать. Надежного, умного, богатого мужа, с которым можно расслабиться и кайфовать. Институт изысканных женщин — твой трамплин в высшее общество. Манеры, широкий кругозор и умение выстраивать коммуникацию в свою пользу откроют для вас двери любого общества», — рассказывает основательница института.

Также она уточняет, что на курсах будут изучать искусство, историю великих женщин и драгоценные камни. Девушкам проведут мастер-класс по изящному движению и искусству переговоров. Курсы будут идти две недели. Стоимость — 11 тысяч рублей.

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Пермячка Алена Орлова основала курсы для девушек «Институт изысканных женщин». Участниц обучат манерам, умению выстраивать коммуникации и расскажут, как найти богатого мужа. Об этом рассказала Орлова в своих социальных сетях. «Многие сейчас хотят сильное окружение, друзей миллионеров, которые будут вас усиливать. Надежного, умного, богатого мужа, с которым можно расслабиться и кайфовать. Институт изысканных женщин — твой трамплин в высшее общество. Манеры, широкий кругозор и умение выстраивать коммуникацию в свою пользу откроют для вас двери любого общества», — рассказывает основательница института. Также она уточняет, что на курсах будут изучать искусство, историю великих женщин и драгоценные камни. Девушкам проведут мастер-класс по изящному движению и искусству переговоров. Курсы будут идти две недели. Стоимость — 11 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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