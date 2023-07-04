04 июля 2023

Пермские приставы за полгода выдворили из страны десятки мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Трудовые мигранты в "Испанских кварталах" и Новой Москве. Москва, мигранты, гастарбайтеры
Все мигранты не имели разрешение на пребывание в России Фото:

Сотрудники правоохранительных органов с начала текущего года выдворили из России 89 иностранцев, проживавших в Пермском крае. Все иностранные граждане находились в регионе нелегально, сообщает главное управление федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю в своем telegram-канале.

«В первом полугодии 2023 года принудительно отправлено на историческую родину 89 иностранных граждан», — сообщает управление. У всех выдворенных не было разрешения на пребывание в России.

Ранее стало известно о начале операции «Нелегал — 2023» в Пермском крае. В ее рамках полицейские выявляют каналы нелегальной миграции в регионе и правонарушения в этой сфере. В ходе первого этапа проведения операции было составлено более 700 протоколов об административных правонарушениях и возбуждено 40 уголовных дел.

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Сотрудники правоохранительных органов с начала текущего года выдворили из России 89 иностранцев, проживавших в Пермском крае. Все иностранные граждане находились в регионе нелегально, сообщает главное управление федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю в своем telegram-канале. «В первом полугодии 2023 года принудительно отправлено на историческую родину 89 иностранных граждан», — сообщает управление. У всех выдворенных не было разрешения на пребывание в России. Ранее стало известно о начале операции «Нелегал — 2023» в Пермском крае. В ее рамках полицейские выявляют каналы нелегальной миграции в регионе и правонарушения в этой сфере. В ходе первого этапа проведения операции было составлено более 700 протоколов об административных правонарушениях и возбуждено 40 уголовных дел.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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