Пермские приставы за полгода выдворили из страны десятки мигрантов

Сотрудники правоохранительных органов с начала текущего года выдворили из России 89 иностранцев, проживавших в Пермском крае. Все иностранные граждане находились в регионе нелегально, сообщает главное управление федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю в своем telegram-канале.
«В первом полугодии 2023 года принудительно отправлено на историческую родину 89 иностранных граждан», — сообщает управление. У всех выдворенных не было разрешения на пребывание в России.
Ранее стало известно о начале операции «Нелегал — 2023» в Пермском крае. В ее рамках полицейские выявляют каналы нелегальной миграции в регионе и правонарушения в этой сфере. В ходе первого этапа проведения операции было составлено более 700 протоколов об административных правонарушениях и возбуждено 40 уголовных дел.
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