Западная артиллерия хуже советской тем, что она не приспособлена к постоянному ведению боя. Об этом рассказал полковник в отставке, консультант по военной промышленности Петр Пятаков, который работал для Украины.
«В ходе спецоперации стало очевидным, что эти системы не были предназначены для таких интенсивных боевых действий, в которых российская артиллерийская машина ведет огонь без перерыва. Западная техника требует перерыва… через две-три минуты стрельбы на максимальной скорости, чего нет у советских орудий», — заявил Петр Пятаков, его слова приводит газета
Военный эксперт отметил, что специалисты западных оборонных заводов консультировались у Украины по поводу производства артиллерии. Однако на данный момент, это не принесло результатов. Если Киев своевременное не вынесет уроки с поля боя, то это приведет к провалу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в противостоянии с армией России, отметил Пятаков.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников отмечал, что у России есть технологии, которые могут подавлять ракеты РЗСО HIMARS и боеприпасы других систем с GPS-наведением. Для этого армия РФ использует системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Американский экс-разведчик Скотт Риттер отметил, что Украина всегда спешит при наступлении и проигрывает. А Россия, напротив, действует объективно. Его слова передает RT.
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