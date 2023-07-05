На Украине признали превосходство советской артиллерии над современной западной

FT: западная техника на Украине не может вести бесперебойный огонь

05 июля 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

Советская артиллерия лучше западной, которая поставляется на Украину, заявил Петр Пятаков Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западная артиллерия хуже советской тем, что она не приспособлена к постоянному ведению боя. Об этом рассказал полковник в отставке, консультант по военной промышленности Петр Пятаков, который работал для Украины. «В ходе спецоперации стало очевидным, что эти системы не были предназначены для таких интенсивных боевых действий, в которых российская артиллерийская машина ведет огонь без перерыва. Западная техника требует перерыва… через две-три минуты стрельбы на максимальной скорости, чего нет у советских орудий», — заявил Петр Пятаков, его слова приводит газета Financial Times . Военный эксперт отметил, что специалисты западных оборонных заводов консультировались у Украины по поводу производства артиллерии. Однако на данный момент, это не принесло результатов. Если Киев своевременное не вынесет уроки с поля боя, то это приведет к провалу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в противостоянии с армией России, отметил Пятаков. Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников отмечал, что у России есть технологии, которые могут подавлять ракеты РЗСО HIMARS и боеприпасы других систем с GPS-наведением. Для этого армия РФ использует системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Американский экс-разведчик Скотт Риттер отметил, что Украина всегда спешит при наступлении и проигрывает. А Россия, напротив, действует объективно. Его слова передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Западная артиллерия хуже советской тем, что она не приспособлена к постоянному ведению боя. Об этом рассказал полковник в отставке, консультант по военной промышленности Петр Пятаков, который работал для Украины. «В ходе спецоперации стало очевидным, что эти системы не были предназначены для таких интенсивных боевых действий, в которых российская артиллерийская машина ведет огонь без перерыва. Западная техника требует перерыва… через две-три минуты стрельбы на максимальной скорости, чего нет у советских орудий», — заявил Петр Пятаков, его слова приводит газета Financial Times. Военный эксперт отметил, что специалисты западных оборонных заводов консультировались у Украины по поводу производства артиллерии. Однако на данный момент, это не принесло результатов. Если Киев своевременное не вынесет уроки с поля боя, то это приведет к провалу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в противостоянии с армией России, отметил Пятаков. Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников отмечал, что у России есть технологии, которые могут подавлять ракеты РЗСО HIMARS и боеприпасы других систем с GPS-наведением. Для этого армия РФ использует системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Американский экс-разведчик Скотт Риттер отметил, что Украина всегда спешит при наступлении и проигрывает. А Россия, напротив, действует объективно. Его слова передает RT.