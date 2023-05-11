В Киеве восхитились неуязвимостью российского оружия

Российские крылатые противокорабельные ракеты Х-22, которые нанесли мощный удар по Киеву, являются неуязвимыми для украинской противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает американский журнал Military Watch Magazine.
«Большие 950-килограммовые боеголовки крылатых ракет Х-22 наносят огромный ущерб. Снаряды подобного типа играют очень важную роль в поражении стратегических целей на Украине», — передают слова издания журналисты РИА Новости.
По их словам, официальные лица Украины находятся в негодовании. Ракеты, которые были разработаны для обхода многоуровневой системы противовоздушной обороны, окружающей авианосные группы США, фактически никаким образом перехватить невозможно.
Ранее писали, что российский фрегат «Маршал Шапошников», вооруженный ракетами «Циркон», является самым опасным оружием страны. Преимущества ракет в дальности, а также дополняются очень высокими проникающими способностями, скоростью и маневренностью. Эти отличия делают практически невозможным перехвата ракет существующими средствами защиты противовоздушной обороны. Также ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин предполагал, что Россия будет использовать гиперзвуковое оружие в том случае, если Германия отправит на Украину танки Leopard.
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