В США восхитились российским «летающим танком»

Советский штурмовик Су-25, называемый в простонародье «летающим танком», имеет ряд преимуществ от схожего американского самолета А-10. Об этом рассказал обозреватель Крис Осборн.
«Войска США <…> культивировали А-10, самолет, известный как „летающий танк“. Есть ли у ВС РФ аналог „летающего танка“? Кажется маловероятным, но Су-25 советских времен — это проверенная в боях рабочая лошадка с долгой историей поддержки сухопутных войск в военных конфликтах», —
Автор обращает внимание, что оба самолета имеют схожие характеристики и способны обеспечивать непрерывную авиационную поддержку. Но, в отличие от американского А-10, советский Су-25 легче на 10 000 фунтов, то есть, примерно на 4 500 килограмм. Данный самолет активно использовался в военных конфликтах в Чечене, Афганистане, а также на Украине.
Американский офицер Брент Иствуд ранее восхищался российским танком Т-14 «Армата». Военнослужащий особенно отмечал броню данного танка с динамическим покрытием. Также в США положительно высказывались о российских крылатых противокорабельных ракетах Х-22.
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