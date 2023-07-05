05 июля 2023

На авиашоу «Крылья Пармы» водителей будут ждать автоэвакуаторы

© Служба новостей «URA.RU»
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Оставленные на обочине машины увезут на штрафстоянку Фото:

ГИБДД предупреждает гостей пермского авиафестиваля «Крылья Пармы» о запрете парковки рядом с аэродромом. Машины нарушителей будут эвакуировать на штрафстоянку.

«На левой и правой сторонах автодорог Пермь — Екатеринбург (со стороны Липовой горы) и Верхние Муллы — Нестюково (Нестюковский тракт) будет запрещена остановка транспортных средств. Также будет организованна работа эвакуаторов для задержания ТС и помещения их на специализированную стоянку», — говорится telegram-канале УГИБДД по Пермскому краю. Место для парковки организаторы предусмотрели на поляне.

Авиационный фестиваль «Крылья Пармы» состоится 8 июля на аэродроме Фролово. Хедлайнером станет пилотажная группа «Русь». Приехать на шоу можно на бесплатных автобусах, которые с 12:00 до 16:00 будут каждые 10 минут отходить от парковки ТРЦ «Планета».

Оставить машину можно на подготовленной стоянке
Оставить машину можно на подготовленной стоянке

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ГИБДД предупреждает гостей пермского авиафестиваля «Крылья Пармы» о запрете парковки рядом с аэродромом. Машины нарушителей будут эвакуировать на штрафстоянку. «На левой и правой сторонах автодорог Пермь — Екатеринбург (со стороны Липовой горы) и Верхние Муллы — Нестюково (Нестюковский тракт) будет запрещена остановка транспортных средств. Также будет организованна работа эвакуаторов для задержания ТС и помещения их на специализированную стоянку», — говорится telegram-канале УГИБДД по Пермскому краю. Место для парковки организаторы предусмотрели на поляне. Авиационный фестиваль «Крылья Пармы» состоится 8 июля на аэродроме Фролово. Хедлайнером станет пилотажная группа «Русь». Приехать на шоу можно на бесплатных автобусах, которые с 12:00 до 16:00 будут каждые 10 минут отходить от парковки ТРЦ «Планета».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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