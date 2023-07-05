На авиашоу «Крылья Пармы» водителей будут ждать автоэвакуаторы

ГИБДД предупреждает гостей пермского авиафестиваля «Крылья Пармы» о запрете парковки рядом с аэродромом. Машины нарушителей будут эвакуировать на штрафстоянку.
«На левой и правой сторонах автодорог Пермь — Екатеринбург (со стороны Липовой горы) и Верхние Муллы — Нестюково (Нестюковский тракт) будет запрещена остановка транспортных средств. Также будет организованна работа эвакуаторов для задержания ТС и помещения их на специализированную стоянку», — говорится telegram-канале УГИБДД по Пермскому краю. Место для парковки организаторы предусмотрели на поляне.
Авиационный фестиваль «Крылья Пармы» состоится 8 июля на аэродроме Фролово. Хедлайнером станет пилотажная группа «Русь». Приехать на шоу можно на бесплатных автобусах, которые с 12:00 до 16:00 будут каждые 10 минут отходить от парковки ТРЦ «Планета».
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.