На авиашоу «Крылья Пармы» водителей будут ждать автоэвакуаторы 06 июля 2023 в 17:15 Размер текста - 17 + Оставленные на обочине машины увезут на штрафстоянку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU ГИБДД предупреждает гостей пермского авиафестиваля «Крылья Пармы» о запрете парковки рядом с аэродромом. Машины нарушителей будут эвакуировать на штрафстоянку. «На левой и правой сторонах автодорог Пермь — Екатеринбург (со стороны Липовой горы) и Верхние Муллы — Нестюково (Нестюковский тракт) будет запрещена остановка транспортных средств. Также будет организованна работа эвакуаторов для задержания ТС и помещения их на специализированную стоянку», — говорится telegram-канале УГИБДД по Пермскому краю. Место для парковки организаторы предусмотрели на поляне. Авиационный фестиваль «Крылья Пармы» состоится 8 июля на аэродроме Фролово. Хедлайнером станет пилотажная группа «Русь». Приехать на шоу можно на бесплатных автобусах, которые с 12:00 до 16:00 будут каждые 10 минут отходить от парковки ТРЦ «Планета». Оставить машину можно на подготовленной стоянке «Крылья Пармы» в ВК ГИБДД предупреждает гостей пермского авиафестиваля «Крылья Пармы» о запрете парковки рядом с аэродромом. Машины нарушителей будут эвакуировать на штрафстоянку. «На левой и правой сторонах автодорог Пермь — Екатеринбург (со стороны Липовой горы) и Верхние Муллы — Нестюково (Нестюковский тракт) будет запрещена остановка транспортных средств. Также будет организованна работа эвакуаторов для задержания ТС и помещения их на специализированную стоянку», — говорится telegram-канале УГИБДД по Пермскому краю. Место для парковки организаторы предусмотрели на поляне. Авиационный фестиваль «Крылья Пармы» состоится 8 июля на аэродроме Фролово. Хедлайнером станет пилотажная группа «Русь». Приехать на шоу можно на бесплатных автобусах, которые с 12:00 до 16:00 будут каждые 10 минут отходить от парковки ТРЦ «Планета». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям