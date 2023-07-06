Жителей ХМАО предупредили о грозе с градом

МЧС: в ХМАО ожидается сильная гроза с градом

07 июля 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

Синоптики прогнозируют сильный ветер, дождь и град Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе и 7 и 8 июля ожидается гроза с градом. Синоптики прогнозируют также сильный ветер. «До конца дня 7 июля с сохранением ночью 8 июля 2023 года ожидаются неблагоприятные гидрометеорологические явления погоды: сильный дождь, град», — говорится в telegram-канале МЧС Югры. Ветер ожидается порывами 20-23 метров в секунду. Грозы пройдут в следующих муниципалитетах: Нефтеюганский район, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Сургутский район, Сургут, Когалым, Ханты-Мансийский район, Ханты-Мансийск, Кондинский район, Урай, Покачи, Лангепас, Радужный. Непогода также ожидается в Нижневартовском районе, Нижневартовске и Мегионе.

В Ханты-Мансийском автономном округе и 7 и 8 июля ожидается гроза с градом. Синоптики прогнозируют также сильный ветер. «До конца дня 7 июля с сохранением ночью 8 июля 2023 года ожидаются неблагоприятные гидрометеорологические явления погоды: сильный дождь, град», — говорится в telegram-канале МЧС Югры. Ветер ожидается порывами 20-23 метров в секунду. Грозы пройдут в следующих муниципалитетах: Нефтеюганский район, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Сургутский район, Сургут, Когалым, Ханты-Мансийский район, Ханты-Мансийск, Кондинский район, Урай, Покачи, Лангепас, Радужный. Непогода также ожидается в Нижневартовском районе, Нижневартовске и Мегионе.