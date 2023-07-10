В Кыштыме откроется термальный комплекс. Фото

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Открытие термального комплекса запланировано на 1 сентября Фото:

В Кыштыме Челябинской области 1 сентября откроется термальный комплекс. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«Термальный комплекс с уличным и стационарным бассейнами откроется в Кыштыме уже 1 сентября. В „Пионере“ будут три дорожки по 25 метров, специальная чаша для малышей и детей, которые еще только учатся плавать», — уточнили в пресс-службе мэрии.

В комплексе будут кафе, детские зоны, сауны и термальные бассейны. На данный момент ведутся строительные работы.

В комплексе будут размещены кафе, детская зона, сауны и бассейны
В комплексе будут размещены кафе, детская зона, сауны и бассейны
Фото:

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В Кыштыме Челябинской области 1 сентября откроется термальный комплекс. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «Термальный комплекс с уличным и стационарным бассейнами откроется в Кыштыме уже 1 сентября. В „Пионере“ будут три дорожки по 25 метров, специальная чаша для малышей и детей, которые еще только учатся плавать», — уточнили в пресс-службе мэрии. В комплексе будут кафе, детские зоны, сауны и термальные бассейны. На данный момент ведутся строительные работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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