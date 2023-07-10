Открытие термального комплекса запланировано на 1 сентября Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Кыштыме Челябинской области 1 сентября откроется термальный комплекс. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«Термальный комплекс с уличным и стационарным бассейнами откроется в Кыштыме уже 1 сентября. В „Пионере“ будут три дорожки по 25 метров, специальная чаша для малышей и детей, которые еще только учатся плавать», — уточнили в пресс-службе мэрии.

В комплексе будут кафе, детские зоны, сауны и термальные бассейны. На данный момент ведутся строительные работы.