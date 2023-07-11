Из челябинского карьера достали труп утонувшего мужчины

Спасатели предупреждают о запрете купания в необорудованных местах Фото: Илья Московец © URA.RU

Из Каменного карьера в Челябинске достали труп утонувшего мужчины. Как сообщили URA.RU 11 июля в пресс-центре городской службы спасения, мужчина утонул во время купания, спрыгнув со скалы карьера.

«От очевидцев поступило сообщение о том, что мужчина прыгнул в воду со скалы Шершеневского каменного карьера. На место прибыли спасатели поисково-спасательной службы на водных объектах Челябинска, достали тело из воды и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи, которые констатировали смерть», — сообщили URA.RU в пресс-центре службы спасения.

Там отметили, что возраст погибшего, визуально, от 30 до 35 лет. Причину его смерти должны установить эксперты.

В минувшие выходные спасатели выезжали на водоемы в пяти различных муниципалитетах. В каждом случае они вытаскивали из воды утонувших. В службе спасения просят граждан купаться в специально отведенных для этого местах.