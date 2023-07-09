09 июля 2023

Челябинцы начали массово тонуть с наступлением жары

В Челябинской области за два дня погибло пять человек во время купания
© Служба новостей «URA.RU»
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Пляжный сезон. Челябинск, жара, купаться запрещено, лето, путинский пляж, пляж, отдых
За минувшие выходные зафиксировано пять случаев смерти на водоемах Фото:

В минувшие выходные на водоемах Челябинской области зафиксировано пять случаев гибели купающихся. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Все выходные столбики термометров не опускались ниже 30 градусов, вынуждая жителей спасаться от пекла на реках и озерах. Во время купания на разных водоемах утонуло сразу пять человек», — рассказал источник.

По данным URA.RU, все утонувшие были найдены и переданы полиции. Один из случаев произошел в поселке Бреды. Там в пруду Копейский пропала женщина 1983 года рождения. Спасатели нашли тело.

Другие четыре случая произошли в Аргаяше, Миассе, Сатке и в Сосновском районе. Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.

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В минувшие выходные на водоемах Челябинской области зафиксировано пять случаев гибели купающихся. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Все выходные столбики термометров не опускались ниже 30 градусов, вынуждая жителей спасаться от пекла на реках и озерах. Во время купания на разных водоемах утонуло сразу пять человек», — рассказал источник. По данным URA.RU, все утонувшие были найдены и переданы полиции. Один из случаев произошел в поселке Бреды. Там в пруду Копейский пропала женщина 1983 года рождения. Спасатели нашли тело. Другие четыре случая произошли в Аргаяше, Миассе, Сатке и в Сосновском районе. Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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