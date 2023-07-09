Челябинцы начали массово тонуть с наступлением жары

В Челябинской области за два дня погибло пять человек во время купания

За минувшие выходные зафиксировано пять случаев смерти на водоемах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В минувшие выходные на водоемах Челябинской области зафиксировано пять случаев гибели купающихся. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Все выходные столбики термометров не опускались ниже 30 градусов, вынуждая жителей спасаться от пекла на реках и озерах. Во время купания на разных водоемах утонуло сразу пять человек», — рассказал источник.

По данным URA.RU, все утонувшие были найдены и переданы полиции. Один из случаев произошел в поселке Бреды. Там в пруду Копейский пропала женщина 1983 года рождения. Спасатели нашли тело.

Другие четыре случая произошли в Аргаяше, Миассе, Сатке и в Сосновском районе. Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.