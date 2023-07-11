В Челябинске крановщик умер на рабочем месте. Фото

11 июля 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

Спасатели забрались в кабину крана и с помощью альпинистского оборудования транспортировали тело на землю Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Челябинске 11 июля водитель башенного крана умер на рабочем месте. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города (УБЖ), спасатели с помощью альпинистского оборудования достали тело крановщика из кабины. «Крановщик, работавший на строительстве дома, внезапно прекратил работу и не выходил на связь. Поднявшись в кабину, спасатели обнаружили, что мужчина скончался на рабочем месте», — сообщили URA.RU в пресс-службе УБЖ. Там отметили, что инцидент произошел на одной из строек на улице Труда. Для спуска тела на землю спасателям пришлось задействовать альпинистское снаряжение и соседний подъемный кран. В настоящее время выясняется причина смерти рабочего. Ему было 33 года. Спасатели вытащили крановщика из кабины Фото: пресс-служба Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска

В Челябинске 11 июля водитель башенного крана умер на рабочем месте. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города (УБЖ), спасатели с помощью альпинистского оборудования достали тело крановщика из кабины. «Крановщик, работавший на строительстве дома, внезапно прекратил работу и не выходил на связь. Поднявшись в кабину, спасатели обнаружили, что мужчина скончался на рабочем месте», — сообщили URA.RU в пресс-службе УБЖ. Там отметили, что инцидент произошел на одной из строек на улице Труда. Для спуска тела на землю спасателям пришлось задействовать альпинистское снаряжение и соседний подъемный кран. В настоящее время выясняется причина смерти рабочего. Ему было 33 года.