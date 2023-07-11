В Челябинске крановщик умер на рабочем месте. Фото

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Строительство жилья. Пермь, подъемный кран, новостройки, стройка, жилищное строительство
Спасатели забрались в кабину крана и с помощью альпинистского оборудования транспортировали тело на землю Фото:

В Челябинске 11 июля водитель башенного крана умер на рабочем месте. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города (УБЖ), спасатели с помощью альпинистского оборудования достали тело крановщика из кабины.

«Крановщик, работавший на строительстве дома, внезапно прекратил работу и не выходил на связь. Поднявшись в кабину, спасатели обнаружили, что мужчина скончался на рабочем месте», — сообщили URA.RU в пресс-службе УБЖ.

Там отметили, что инцидент произошел на одной из строек на улице Труда. Для спуска тела на землю спасателям пришлось задействовать альпинистское снаряжение и соседний подъемный кран. В настоящее время выясняется причина смерти рабочего. Ему было 33 года.

Спасатели вытащили крановщика из кабины
Спасатели вытащили крановщика из кабины
Фото:

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В Челябинске 11 июля водитель башенного крана умер на рабочем месте. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города (УБЖ), спасатели с помощью альпинистского оборудования достали тело крановщика из кабины. «Крановщик, работавший на строительстве дома, внезапно прекратил работу и не выходил на связь. Поднявшись в кабину, спасатели обнаружили, что мужчина скончался на рабочем месте», — сообщили URA.RU в пресс-службе УБЖ. Там отметили, что инцидент произошел на одной из строек на улице Труда. Для спуска тела на землю спасателям пришлось задействовать альпинистское снаряжение и соседний подъемный кран. В настоящее время выясняется причина смерти рабочего. Ему было 33 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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