В Екатеринбурге мужчина выпал из окна

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Разное. Екатеринбург, балконы, окна, вторичное жилье, вторичка
Екатеринбуржец выпал из окна минимум седьмого этажа, предполагает источник Фото:

В Екатеринбурге 45-летний мужчина выпал из окна на улице Бардина, 39. Теперь у екатеринбуржца сломано плечо и открытый перелом, мужчина находится в коме, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Это был седьмой или восьмой этаж. У него было сломано плечо, открытый перелом. Он впал в кому», — передает слова источника Е1.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. Там сообщили, что информация появится позднее.

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В Екатеринбурге 45-летний мужчина выпал из окна на улице Бардина, 39. Теперь у екатеринбуржца сломано плечо и открытый перелом, мужчина находится в коме, сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Это был седьмой или восьмой этаж. У него было сломано плечо, открытый перелом. Он впал в кому», — передает слова источника Е1. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. Там сообщили, что информация появится позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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