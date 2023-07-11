В Екатеринбурге мужчина выпал из окна

Екатеринбуржец выпал из окна минимум седьмого этажа, предполагает источник
В Екатеринбурге 45-летний мужчина выпал из окна на улице Бардина, 39. Теперь у екатеринбуржца сломано плечо и открытый перелом, мужчина находится в коме, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Это был седьмой или восьмой этаж. У него было сломано плечо, открытый перелом. Он впал в кому», — передает слова источника Е1.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. Там сообщили, что информация появится позднее.
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