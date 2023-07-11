11 июля 2023

Контрабандисты пытались вывезти из Челябинской области тонны стратегически важных товаров

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Таможенный пост «Аэропорт Баландино», прибытие рейса Душанбе - Челябинск. Челябинск , таможня, таможенный контроль, досмотр багажа
Груз рыбной продукции перехватили по дороге в Таджикистан Фото:

Сотрудники УФСБ по Челябинской области и региональной таможни предотвратили вывоз из страны более 21 тонны рыбных консервов, входящих в перечень стратегически важных товаров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе таможни, продукцию пытались контрабандой вывезти в Таджикистан.

«В грузовом отсеке большегруза обнаружили 84 тысячи банок рыбных консервов: килька в томатном соусе и шпроты в масле. При этом предъявленный водителем ветеринарный сертификат оказался поддельным, Россельхознадзором документ не выдавался», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.

По словам замначальника Челябинской таможни Евгения Мелехова, на основании переданных региональным УФСБ результатов оперативно-розыскной деятельности таможней возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 26.1 УК РФ («Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Товар изъят, идет следствие.

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Сотрудники УФСБ по Челябинской области и региональной таможни предотвратили вывоз из страны более 21 тонны рыбных консервов, входящих в перечень стратегически важных товаров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе таможни, продукцию пытались контрабандой вывезти в Таджикистан. «В грузовом отсеке большегруза обнаружили 84 тысячи банок рыбных консервов: килька в томатном соусе и шпроты в масле. При этом предъявленный водителем ветеринарный сертификат оказался поддельным, Россельхознадзором документ не выдавался», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. По словам замначальника Челябинской таможни Евгения Мелехова, на основании переданных региональным УФСБ результатов оперативно-розыскной деятельности таможней возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 26.1 УК РФ («Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Товар изъят, идет следствие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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