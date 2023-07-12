В МИД РФ обозначили роль Украины для НАТО

МИД России: Украине уготовили роль расходного материала в развязанной НАТО гибридной войне

13 июля 2023 в 01:29 Размер текста - 17 +

НАТО хотят продлить конфликт с РФ, раздавая обещания Украине, заявили в МИД РФ Фото: Официальный сайт президента Украины Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной НАТО гибридной войне с Россией. Об этом заявили в МИД РФ по итогам саммита альянса. «Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной НАТО гибридной войне с Россией. Взяв курс на эскалацию, выдали новую порцию обещаний снабжать киевский режим оружием, чтобы продлить конфликт», — заявили в МИД. В ведомстве обратили внимание на создание совета НАТО — Украина, при этом не уточнив, когда все-таки Киев войдет в альянс. Ранее в МИД РФ заявили, что решения лидеров стран НАТО приводят к разрушению государств. Об этом в ведомстве сообщили, поводя итоги саммита НАТО. По мнению МИД коллективный Запад, находясь под руководством США, негативно реагирует на формирование многополярного мира.

Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной НАТО гибридной войне с Россией. Об этом заявили в МИД РФ по итогам саммита альянса. «Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной НАТО гибридной войне с Россией. Взяв курс на эскалацию, выдали новую порцию обещаний снабжать киевский режим оружием, чтобы продлить конфликт», — заявили в МИД. В ведомстве обратили внимание на создание совета НАТО — Украина, при этом не уточнив, когда все-таки Киев войдет в альянс. Ранее в МИД РФ заявили, что решения лидеров стран НАТО приводят к разрушению государств. Об этом в ведомстве сообщили, поводя итоги саммита НАТО. По мнению МИД коллективный Запад, находясь под руководством США, негативно реагирует на формирование многополярного мира.