В поселке под Челябинском продают землю под коттеджный поселок за 116 млн рублей. Скрин

12 июля 2023 в 04:45 Размер текста - 17 +

На участке можно построить коттеджный поселок или микрорайон таунхаусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В поселке Лазурный Челябинской области продают землю под строительство коттеджного поселка или микрорайона таунхаусов за 116 млн рублей. Информация об этом появилась на популярном сайте объявлений. «В поселке Лазурный Красноармейского района продается земельный участок площадью 58, 2 га за 116 400 000 рублей. Участок подходит как для создания коттеджного поселка, так и для строительства полноценного микрорайона из многоквартирных домов и таунхаусов», — указано на сайте объявлений «Авито». Выставленная на продажу земля входит в земли населенного пункта поселка Лазурный. В непосредственной близости есть вся необходимая инфраструктура — школы, детские сады, магазины. Также рядом находится Лазурный карьер, который популярен для летнего отдыха у жителей Челябинской области, и памятник природы озеро Сугояк, добавляет продавец. Ранее в Сосновском районе Челябинской области на озере Узункуль на продажу выставили базу отдыха «Ивушки». Объект возле коттеджного поселка «Журавли» стоит 5,7 миллиона рублей. Предлагаемый земельный участок находится недалеко от озера Сугояк Скрин с сайта объявлений «Авито» Участок находится в 25 км от Челябинска Скрин с сайта объявлений «Авито»

В поселке Лазурный Челябинской области продают землю под строительство коттеджного поселка или микрорайона таунхаусов за 116 млн рублей. Информация об этом появилась на популярном сайте объявлений. «В поселке Лазурный Красноармейского района продается земельный участок площадью 58, 2 га за 116 400 000 рублей. Участок подходит как для создания коттеджного поселка, так и для строительства полноценного микрорайона из многоквартирных домов и таунхаусов», — указано на сайте объявлений «Авито». Выставленная на продажу земля входит в земли населенного пункта поселка Лазурный. В непосредственной близости есть вся необходимая инфраструктура — школы, детские сады, магазины. Также рядом находится Лазурный карьер, который популярен для летнего отдыха у жителей Челябинской области, и памятник природы озеро Сугояк, добавляет продавец. Ранее в Сосновском районе Челябинской области на озере Узункуль на продажу выставили базу отдыха «Ивушки». Объект возле коттеджного поселка «Журавли» стоит 5,7 миллиона рублей.