На Увильдах водитель перепутал педали и въехал в палатку с женщиной

16 июля 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

Мужчина перепутал педали и въехал в палатку Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Челябинской области на берегу озера Увильды со стороны станции «Рипус» мужчина на иномарке въехал в палатку, в которой находилась женщина. Об инциденте URA.RU сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области. «Случай произошел на озере Увидьды со стороны станции „Рипус“ в ночь на воскресенье, 16 июля. Мужчина на иномарке въехал в палатку, в которой находилась женщина. Она пострадала», — отметили в ведомстве. Самого мужчину доставили в Кыштымский отдел полиции, где разбираются в обстоятельствах инцидента. После проверки будет принято процессуальное решение. Как рассказали URA.RU свидетели происшествия, мужчина был пьян и перепутал педали газа и тормоза. Между собой две компании, в которых отдыхали мужчина и женщина, никак не пересекались, конфликтов между ними не было. Ранее в Челябинске полицейские задержали мужчину, который нецензурной бранью и своим поведением оскорблял людей на остановке общественного транспорта «Агентство воздушных сообщений». В отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

В Челябинской области на берегу озера Увильды со стороны станции «Рипус» мужчина на иномарке въехал в палатку, в которой находилась женщина. Об инциденте URA.RU сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области. «Случай произошел на озере Увидьды со стороны станции „Рипус“ в ночь на воскресенье, 16 июля. Мужчина на иномарке въехал в палатку, в которой находилась женщина. Она пострадала», — отметили в ведомстве. Самого мужчину доставили в Кыштымский отдел полиции, где разбираются в обстоятельствах инцидента. После проверки будет принято процессуальное решение. Как рассказали URA.RU свидетели происшествия, мужчина был пьян и перепутал педали газа и тормоза. Между собой две компании, в которых отдыхали мужчина и женщина, никак не пересекались, конфликтов между ними не было. Ранее в Челябинске полицейские задержали мужчину, который нецензурной бранью и своим поведением оскорблял людей на остановке общественного транспорта «Агентство воздушных сообщений». В отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».