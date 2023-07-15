15 июля 2023
14 июля 2023

На Увильдах водитель перепутал педали и въехал в палатку с женщиной

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина перепутал педали и въехал в палатку Фото:

В Челябинской области на берегу озера Увильды со стороны станции «Рипус» мужчина на иномарке въехал в палатку, в которой находилась женщина. Об инциденте URA.RU сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

«Случай произошел на озере Увидьды со стороны станции „Рипус“ в ночь на воскресенье, 16 июля. Мужчина на иномарке въехал в палатку, в которой находилась женщина. Она пострадала», — отметили в ведомстве. Самого мужчину доставили в Кыштымский отдел полиции, где разбираются в обстоятельствах инцидента. После проверки будет принято процессуальное решение.

Как рассказали URA.RU свидетели происшествия, мужчина был пьян и перепутал педали газа и тормоза. Между собой две компании, в которых отдыхали мужчина и женщина, никак не пересекались, конфликтов между ними не было.

Ранее в Челябинске полицейские задержали мужчину, который нецензурной бранью и своим поведением оскорблял людей на остановке общественного транспорта «Агентство воздушных сообщений». В отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

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В Челябинской области на берегу озера Увильды со стороны станции «Рипус» мужчина на иномарке въехал в палатку, в которой находилась женщина. Об инциденте URA.RU сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области. «Случай произошел на озере Увидьды со стороны станции „Рипус“ в ночь на воскресенье, 16 июля. Мужчина на иномарке въехал в палатку, в которой находилась женщина. Она пострадала», — отметили в ведомстве. Самого мужчину доставили в Кыштымский отдел полиции, где разбираются в обстоятельствах инцидента. После проверки будет принято процессуальное решение. Как рассказали URA.RU свидетели происшествия, мужчина был пьян и перепутал педали газа и тормоза. Между собой две компании, в которых отдыхали мужчина и женщина, никак не пересекались, конфликтов между ними не было. Ранее в Челябинске полицейские задержали мужчину, который нецензурной бранью и своим поведением оскорблял людей на остановке общественного транспорта «Агентство воздушных сообщений». В отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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