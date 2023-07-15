15 июля 2023
14 июля 2023

В Челябинске задержали мужчину, который оскорблял людей на остановке. Видео

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В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» Фото:

В Челябинске полицейские задержали мужчину, который нецензурной бранью и своим поведением оскорблял людей на остановке общественного транспорта «Агентство воздушных сообщений». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Сотрудники полиции установили и задержали мужчину, который нарушал общественный порядок, выражаясь в адрес горожан нецензурной бранью и оскорбляя их своим поведением. Инцидент произошел днем, 13 июля, на остановке общественного транспорта „Агентство воздушных сообщений“ в Центральном районе Челябинска по проспекту Ленина», — уточнили в ведомстве. В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

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В Челябинске полицейские задержали мужчину, который нецензурной бранью и своим поведением оскорблял людей на остановке общественного транспорта «Агентство воздушных сообщений». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. «Сотрудники полиции установили и задержали мужчину, который нарушал общественный порядок, выражаясь в адрес горожан нецензурной бранью и оскорбляя их своим поведением. Инцидент произошел днем, 13 июля, на остановке общественного транспорта „Агентство воздушных сообщений“ в Центральном районе Челябинска по проспекту Ленина», — уточнили в ведомстве. В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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