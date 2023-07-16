Герой «Реальных пацанов» обратился к пермским подросткам-закладчикам. Видео

Актер «Реальных пацанов» призвал подростков не идти в закладчики ради легких денег

17 июля 2023 в 13:32 Размер текста - 17 +

Антон Богданов заявил, что закладчиков и курьеров всегда ловит полиция Фото: Сергей Русанов © URA.RU Антон Богданов, известный по роли в сериале «Реальные пацаны», призвал подростков не гнаться за легкими деньгами и не нарушать закон. Актер добавил, что закладчики или курьеры для мошенников всегда попадаются органам полиции. Обращение Богданова опубликовано на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Легкие деньги были, есть и всегда будут. Но, пацаны и девчонки, когда вам предлагают эти легкие деньги, подумайте, что не всегда удача будет на вашей стороне. Если мы говорим про закладки и криминалитет другого рода, вам может повезти раз, повести два, но на третий или четвертый вы попадетесь», — сказал Богданов. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, в одной из пермских воспитательных колоний в Гамово четверть заключенных были осуждены за незаконный оборот наркотиков. Наркодилеры стали чаще вербовать несовершеннолетних, так как они более доверчивы, готовы на многое ради легких денег и не задумываются о последствиях. Также, сообщили в управлении, подростков вовлекают в работу на преступные группировки, которые действуют и на Украине.

Антон Богданов, известный по роли в сериале «Реальные пацаны», призвал подростков не гнаться за легкими деньгами и не нарушать закон. Актер добавил, что закладчики или курьеры для мошенников всегда попадаются органам полиции. Обращение Богданова опубликовано на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Легкие деньги были, есть и всегда будут. Но, пацаны и девчонки, когда вам предлагают эти легкие деньги, подумайте, что не всегда удача будет на вашей стороне. Если мы говорим про закладки и криминалитет другого рода, вам может повезти раз, повести два, но на третий или четвертый вы попадетесь», — сказал Богданов. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, в одной из пермских воспитательных колоний в Гамово четверть заключенных были осуждены за незаконный оборот наркотиков. Наркодилеры стали чаще вербовать несовершеннолетних, так как они более доверчивы, готовы на многое ради легких денег и не задумываются о последствиях. Также, сообщили в управлении, подростков вовлекают в работу на преступные группировки, которые действуют и на Украине.