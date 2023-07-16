Антон Богданов, известный по роли в сериале «Реальные пацаны», призвал подростков не гнаться за легкими деньгами и не нарушать закон. Актер добавил, что закладчики или курьеры для мошенников всегда попадаются органам полиции. Обращение Богданова опубликовано на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.
«Легкие деньги были, есть и всегда будут. Но, пацаны и девчонки, когда вам предлагают эти легкие деньги, подумайте, что не всегда удача будет на вашей стороне. Если мы говорим про закладки и криминалитет другого рода, вам может повезти раз, повести два, но на третий или четвертый вы попадетесь», — сказал Богданов.
Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, в одной из пермских воспитательных колоний в Гамово четверть заключенных были осуждены за незаконный оборот наркотиков. Наркодилеры стали чаще вербовать несовершеннолетних, так как они более доверчивы, готовы на многое ради легких денег и не задумываются о последствиях. Также, сообщили в управлении, подростков вовлекают в работу на преступные группировки, которые действуют и на Украине.
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