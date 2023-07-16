16 июля 2023

Герой «Реальных пацанов» обратился к пермским подросткам-закладчикам. Видео

Актер «Реальных пацанов» призвал подростков не идти в закладчики ради легких денег
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс конференция кино компании "Проспект мира" Антона Богданова. Пермь, богданов антон
Антон Богданов заявил, что закладчиков и курьеров всегда ловит полиция Фото:

Антон Богданов, известный по роли в сериале «Реальные пацаны», призвал подростков не гнаться за легкими деньгами и не нарушать закон. Актер добавил, что закладчики или курьеры для мошенников всегда попадаются органам полиции. Обращение Богданова опубликовано на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«Легкие деньги были, есть и всегда будут. Но, пацаны и девчонки, когда вам предлагают эти легкие деньги, подумайте, что не всегда удача будет на вашей стороне. Если мы говорим про закладки и криминалитет другого рода, вам может повезти раз, повести два, но на третий или четвертый вы попадетесь», — сказал Богданов.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, в одной из пермских воспитательных колоний в Гамово четверть заключенных были осуждены за незаконный оборот наркотиков. Наркодилеры стали чаще вербовать несовершеннолетних, так как они более доверчивы, готовы на многое ради легких денег и не задумываются о последствиях. Также, сообщили в управлении, подростков вовлекают в работу на преступные группировки, которые действуют и на Украине.

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Антон Богданов, известный по роли в сериале «Реальные пацаны», призвал подростков не гнаться за легкими деньгами и не нарушать закон. Актер добавил, что закладчики или курьеры для мошенников всегда попадаются органам полиции. Обращение Богданова опубликовано на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Легкие деньги были, есть и всегда будут. Но, пацаны и девчонки, когда вам предлагают эти легкие деньги, подумайте, что не всегда удача будет на вашей стороне. Если мы говорим про закладки и криминалитет другого рода, вам может повезти раз, повести два, но на третий или четвертый вы попадетесь», — сказал Богданов. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, в одной из пермских воспитательных колоний в Гамово четверть заключенных были осуждены за незаконный оборот наркотиков. Наркодилеры стали чаще вербовать несовершеннолетних, так как они более доверчивы, готовы на многое ради легких денег и не задумываются о последствиях. Также, сообщили в управлении, подростков вовлекают в работу на преступные группировки, которые действуют и на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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