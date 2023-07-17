Флагманский проект Москвы вызвал опасения среди свердловских учителей

Свердловские педагоги переживают, что их обязуют выполнять работу профориентологов

18 июля 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

Педагоги переживают о том, что на них «повесят» работу профориентологов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С 1 сентября 2023 года в свердловских школах будет внедрена единая модель профориентации — профориентационный минимум. За данную программу в учебных заведениях отвечают психологи, профориентологи и социальные педагоги. В регионе острая нехватка кадров в общеобразовательных учреждениях. Учителя опасаются, что получат в нагрузку профориентационный минимум. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился осведомленный источник, пожелавший остаться анонимом. «Начало учебного года станет испытанием для учителей. Дело в том, что профориентация в школе нацелена на то, чтобы выявить у детей и подростков интересы, способности к определенным видам профессиональной деятельности. И вроде идея потрясающая, так как школьники уже в 9-м классе будут знать, какие экзамены сдавать и в какой вуз поступать. Но тут возникла проблема — нехватка специалистов для этого вида деятельности», — делится собеседник агентства. По словам источника, педагоги переживают о том, что на них «повесят» работу профориентологов. «При этом работать придается еще больше, а по зарплате никаких ощутимых преференций не будет. Многие учителя уже сейчас подумывают о том, чтобы уйти в репетиторство. Педагоги итак работают в переполненных классах в две смены, берут дополнительные часы, и это не считая всю бюрократию. Плюсом — школьные чаты, где родители пишут до позднего вечера. И педагог обязан отвечать на все вопросы родителей. Нагрузка на учителей колоссальная, а заработная плата зачастую не превышает 50 тысяч рулей. И это при полной загрузке», — отмечает источник агентства. «Педагоги активно обсуждают эту тему, задают вопросы руководству, высказывают свои опасения и недовольства. Директора учебных заведений понимают учителей, оценивают все сложности, которые, скорее всего, возникнут в школах. Есть ли понимание у профильного министерства, как все вопросы решить, пока неясно. Но понятно то, что проблемы будут, и решать их нужно уже сейчас, когда до начала учебного года осталось чуть больше месяца», — резюмировал собеседник агентства. Редакция URA.RU направила официальный запрос в департамент информационной политики Свердловской области 17 июля. На момент публикации материала ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что Флагманский проект Путина презентовали в Екатеринбурге. Проект по профориентации школьников помогает подросткам решить сложную задачу выбора карьеры. Он объединяет наставников, психологов и экспертов, которые готовы помочь каждому выбрать свою специальность. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С 1 сентября 2023 года в свердловских школах будет внедрена единая модель профориентации — профориентационный минимум. За данную программу в учебных заведениях отвечают психологи, профориентологи и социальные педагоги. В регионе острая нехватка кадров в общеобразовательных учреждениях. Учителя опасаются, что получат в нагрузку профориентационный минимум. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился осведомленный источник, пожелавший остаться анонимом. «Начало учебного года станет испытанием для учителей. Дело в том, что профориентация в школе нацелена на то, чтобы выявить у детей и подростков интересы, способности к определенным видам профессиональной деятельности. И вроде идея потрясающая, так как школьники уже в 9-м классе будут знать, какие экзамены сдавать и в какой вуз поступать. Но тут возникла проблема — нехватка специалистов для этого вида деятельности», — делится собеседник агентства. По словам источника, педагоги переживают о том, что на них «повесят» работу профориентологов. «При этом работать придается еще больше, а по зарплате никаких ощутимых преференций не будет. Многие учителя уже сейчас подумывают о том, чтобы уйти в репетиторство. Педагоги итак работают в переполненных классах в две смены, берут дополнительные часы, и это не считая всю бюрократию. Плюсом — школьные чаты, где родители пишут до позднего вечера. И педагог обязан отвечать на все вопросы родителей. Нагрузка на учителей колоссальная, а заработная плата зачастую не превышает 50 тысяч рулей. И это при полной загрузке», — отмечает источник агентства. «Педагоги активно обсуждают эту тему, задают вопросы руководству, высказывают свои опасения и недовольства. Директора учебных заведений понимают учителей, оценивают все сложности, которые, скорее всего, возникнут в школах. Есть ли понимание у профильного министерства, как все вопросы решить, пока неясно. Но понятно то, что проблемы будут, и решать их нужно уже сейчас, когда до начала учебного года осталось чуть больше месяца», — резюмировал собеседник агентства. Редакция URA.RU направила официальный запрос в департамент информационной политики Свердловской области 17 июля. На момент публикации материала ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что Флагманский проект Путина презентовали в Екатеринбурге. Проект по профориентации школьников помогает подросткам решить сложную задачу выбора карьеры. Он объединяет наставников, психологов и экспертов, которые готовы помочь каждому выбрать свою специальность.