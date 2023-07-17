В Челябинске заведено уголовное дело на водителя, въехавшего в палатку с женщиной на озере Увильды

В результате наезда 30-летней отдыхающей были причинены множественные травмы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура Кыштыма Челябинской области проконтролирует расследование уголовного дела в отношении водителя, который на иномарке въехал в палатку с женщиной на озере Увильды. В результате наезда 30-летней отдыхающей были причинены множественные травмы, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«16 июля 2023 года около 03-00 часов ночи на берегу озера Увильды со стороны СНТ „Рипус 3“ на территории Кыштымского городского округа 30-летней жительнице Свердловской области причинены множественные травмы в результате наезда неуправляемого автомобиля Шевроле Ланос. По данному факту следственными органами МО МВД России „Кыштымский“ в отношении 25-летнего жителя Свердловской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)», — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, наезд произошел из-за ошибочных действий владельца машины, который находился на тот момент в состоянии опьянения. Мужчина хотел вынуть ключи из замка зажигания, но повернул не в ту сторону, допустив движение иномарки, которая стояла на передаче. На данный момент прокуратурой Кыштыма выясняются все обстоятельства произошедшего.

В Челябинской области на берегу озера Увильды со стороны станции «Рипус» мужчина на иномарке въехал в палатку, в которой находилась женщина.Как рассказали URA.RU свидетели происшествия, мужчина был пьян и перепутал педали газа и тормоза.