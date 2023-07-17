Аналитики прогнозируют наиболее острую борьбу на муниципальных выборах в Чайковском

18 июля 2023 в 01:36 Размер текста - 17 +

В краевом избиркоме сформировали список кандидатов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Чайковском округе ожидается наиболее конкурентная выборная кампания из числа всех, представленных в Прикамье. Главными соперниками кандидатов от «Единой России» станут выдвиженцы от КПРФ и «Новых людей», передают источники, знакомые с расстановкой сил в муниципалитетах. В крае завершено выдвижение на выборы, которые пройдут в сентябре. На 94 мандата претендуют 340 соискателей. «Самая конкурентная кампания ожидается в Чайковском, где кандидаты от ЕР (считается, что они близки к главе района Юрию Вострикову), столкнутся с коммунистами (их поддерживают депутаты заксобрания Пермского края Алексей Наборщиков и Дмитрий Новокрещенов) и кандидатами от „Новых людей“. Также часть действующих депутатов думы намерены принять участие в выборах в качестве самовыдвиженцев», — передают источники в беседе с «Коммерсант-Прикамье». В регионе муниципальные выборы пройдут с 8 по 10 сентября. В текущем году первые параллельно с традиционным методом приема голосов будет применена технология электронного голосования. В прошлом году самая острая борьба в рамках выборной компании была отмечена сразу в двух округах. По данным избиркома Прикамья, больше всего кандидатов на одно кресло заявилось на довыборах в думу Краснокамского округа и Березников.

В Чайковском округе ожидается наиболее конкурентная выборная кампания из числа всех, представленных в Прикамье. Главными соперниками кандидатов от «Единой России» станут выдвиженцы от КПРФ и «Новых людей», передают источники, знакомые с расстановкой сил в муниципалитетах. В крае завершено выдвижение на выборы, которые пройдут в сентябре. На 94 мандата претендуют 340 соискателей. «Самая конкурентная кампания ожидается в Чайковском, где кандидаты от ЕР (считается, что они близки к главе района Юрию Вострикову), столкнутся с коммунистами (их поддерживают депутаты заксобрания Пермского края Алексей Наборщиков и Дмитрий Новокрещенов) и кандидатами от „Новых людей“. Также часть действующих депутатов думы намерены принять участие в выборах в качестве самовыдвиженцев», — передают источники в беседе с «Коммерсант-Прикамье». В регионе муниципальные выборы пройдут с 8 по 10 сентября. В текущем году первые параллельно с традиционным методом приема голосов будет применена технология электронного голосования. В прошлом году самая острая борьба в рамках выборной компании была отмечена сразу в двух округах. По данным избиркома Прикамья, больше всего кандидатов на одно кресло заявилось на довыборах в думу Краснокамского округа и Березников.