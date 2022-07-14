14 июля 2022

Самая острая борьба на пермских выборах отмечена в двух округах

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание Думы. Курган, пустой зал, зал правительства, пустые кресла, депутаты в отпуске
В Пермском крае началась борьба за депутатские кресла Фото:

Больше всего кандидатов на одно кресло муниципального депутата в Пермском крае заявилось на довыборах в думу Краснокамского округа и Березников. Конкурс здесь составил семь и шесть человек на один мандат, рассказали в избиркоме Прикамья.

«Завершился прием документов на выдвижение от кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований на выборы в Пермском крае. Наивысшая конкуренция по итогам этапа выдвижения наблюдается на довыборах в думу Краснокамского округа, где на мандат по округу № 20 претендует 7 кандидатов, а также 6 кандидатов по округу №4 в гордуму Березников», — говорится в сообщении крайизбиркома в Telegram.

Лидерами по количеству выдвинутых кандидатов стали выборы в думу Пермского муниципального округа (127 кандидатов на 30 мандатов) и выборы в думу Кудымкарского муниципального округа (104 кандидата на 25 мандатов). Всего в сентябре жители Прикамья выберут 104 депутатов в 12 различных кампаниях. Побороться за голоса намерены 429 человек, из которых 343 представляют политические партии, а 86 — самовыдвиженцы. «Единая Россия» выставила на выборы 104 кандидата, ЛДПР — 86, КПРФ — 76, «Справедливая Россия» — 52 кандидата, «Новые люди» — 21, «Родина» — 4.

До 27 июля все заявители должны стать документы на регистрацию. Избиркомы проверят их и до 5 августа выдадут удостоверения кандидатов тем, у кого все в порядке. Напомним, среди желающих стать депутатами есть и ранее судимые. Сами выборы пройдут с 9 по 11 сентября. Как ранее рассказывало URA.RU, в Пермском районе за учет голосов будут отвечать электронные урны.

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Больше всего кандидатов на одно кресло муниципального депутата в Пермском крае заявилось на довыборах в думу Краснокамского округа и Березников. Конкурс здесь составил семь и шесть человек на один мандат, рассказали в избиркоме Прикамья. «Завершился прием документов на выдвижение от кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований на выборы в Пермском крае. Наивысшая конкуренция по итогам этапа выдвижения наблюдается на довыборах в думу Краснокамского округа, где на мандат по округу № 20 претендует 7 кандидатов, а также 6 кандидатов по округу №4 в гордуму Березников», — говорится в сообщении крайизбиркома в Telegram. Лидерами по количеству выдвинутых кандидатов стали выборы в думу Пермского муниципального округа (127 кандидатов на 30 мандатов) и выборы в думу Кудымкарского муниципального округа (104 кандидата на 25 мандатов). Всего в сентябре жители Прикамья выберут 104 депутатов в 12 различных кампаниях. Побороться за голоса намерены 429 человек, из которых 343 представляют политические партии, а 86 — самовыдвиженцы. «Единая Россия» выставила на выборы 104 кандидата, ЛДПР — 86, КПРФ — 76, «Справедливая Россия» — 52 кандидата, «Новые люди» — 21, «Родина» — 4. До 27 июля все заявители должны стать документы на регистрацию. Избиркомы проверят их и до 5 августа выдадут удостоверения кандидатов тем, у кого все в порядке. Напомним, среди желающих стать депутатами есть и ранее судимые. Сами выборы пройдут с 9 по 11 сентября. Как ранее рассказывало URA.RU, в Пермском районе за учет голосов будут отвечать электронные урны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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