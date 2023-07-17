17 июля 2023

В свердловских садах оборвало линии электропередач

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Верхняя Пышма, автовышка, электрики, ремонт лэп, электричество
Энергетики до сих пор ликвидируют последствия стихии Фото:

В садоводческих товариществах «Дорожник» и «Мираж» Свердловской области оборвало линии электропередач. Энергетики займутся восстановительными работами, как только завершат ремонт в населенных пунктах, заявили в пресс-службе «Россети Урал».

«Сети внутри дачного товарищества были переданы его жителями иной сетевой организации, которая находится в стадии банкротства. Небезызвестная компания „Модуль“. Конкурсный управляющий данной организации уже обратился за помощью в „Россети Урал“. Помимо этого, в обращении указано еще одно товарищество — СНТ „Мираж“», — сообщили представители компании. Энергетики уверяют, что как только завершат восстановительные работы по заявкам жителей, выедут на помощь в садоводческие товарищества.

Вечером 17 июля Свердловскую область накрыли сильные дожди и грозы, из-за чего жители Сысертского и Белоярского городских округов остались без электричества. Кое-где с многоквартирных домов сносило крыши, также падали деревья и заборы. В настоящий момент энергетики восстановили электричество жителям Сысерти, Кашино, Каменки, Большого Истока и Черданцево.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В садоводческих товариществах «Дорожник» и «Мираж» Свердловской области оборвало линии электропередач. Энергетики займутся восстановительными работами, как только завершат ремонт в населенных пунктах, заявили в пресс-службе «Россети Урал». «Сети внутри дачного товарищества были переданы его жителями иной сетевой организации, которая находится в стадии банкротства. Небезызвестная компания „Модуль“. Конкурсный управляющий данной организации уже обратился за помощью в „Россети Урал“. Помимо этого, в обращении указано еще одно товарищество — СНТ „Мираж“», — сообщили представители компании. Энергетики уверяют, что как только завершат восстановительные работы по заявкам жителей, выедут на помощь в садоводческие товарищества. Вечером 17 июля Свердловскую область накрыли сильные дожди и грозы, из-за чего жители Сысертского и Белоярского городских округов остались без электричества. Кое-где с многоквартирных домов сносило крыши, также падали деревья и заборы. В настоящий момент энергетики восстановили электричество жителям Сысерти, Кашино, Каменки, Большого Истока и Черданцево.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...