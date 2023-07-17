В свердловских садах оборвало линии электропередач

В садоводческих товариществах «Дорожник» и «Мираж» Свердловской области оборвало линии электропередач. Энергетики займутся восстановительными работами, как только завершат ремонт в населенных пунктах, заявили в пресс-службе «Россети Урал».
«Сети внутри дачного товарищества были переданы его жителями иной сетевой организации, которая находится в стадии банкротства. Небезызвестная компания „Модуль“. Конкурсный управляющий данной организации уже обратился за помощью в „Россети Урал“. Помимо этого, в обращении указано еще одно товарищество — СНТ „Мираж“», — сообщили представители компании. Энергетики уверяют, что как только завершат восстановительные работы по заявкам жителей, выедут на помощь в садоводческие товарищества.
Вечером 17 июля Свердловскую область накрыли сильные дожди и грозы, из-за чего жители Сысертского и Белоярского городских округов остались без электричества. Кое-где с многоквартирных домов сносило крыши, также падали деревья и заборы. В настоящий момент энергетики восстановили электричество жителям Сысерти, Кашино, Каменки, Большого Истока и Черданцево.
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