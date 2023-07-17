Деньги, собранные для подоженной школьницы из Октябрьского, пойдут на благотворительность

Семья погибшей старшеклассницы из поселка Октябрьский Пермского края намерена передать собранные на ее лечение деньги на благотворительность. Об этом URA.RU рассказал отец 15-летней девушки Николай Шихов. По его словам, средства собирали неравнодушные к произошедшей с его дочерью земляки. Их планировалось направить на лечение пострадавшей.
«Да, я был в курсе сбора денег. Они пойдут на благотворительность, и будут переданы тем, кто в них нуждается,», — сказал URA.RU Шихов. Он также отметил, что родственники пока не определились с датой прощания с погибшей.
Врачи больницы имени Гринберга в Перми последние несколько дней боролись за жизнь девушки, которую облил бензином и поджег сверстник. Пострадавшая находилась в крайне тяжелом состоянии. О ее смерти стало известно во вторник, 18 июля.
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