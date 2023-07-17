17 июля 2023

Деньги, собранные для подоженной школьницы из Октябрьского, пойдут на благотворительность

© Служба новостей «URA.RU»
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Родственники погибшей решили отдать на благотворительность деньги, которые земляки собирали на лечение их дочери Фото:

Семья погибшей старшеклассницы из поселка Октябрьский Пермского края намерена передать собранные на ее лечение деньги на благотворительность. Об этом URA.RU рассказал отец 15-летней девушки Николай Шихов. По его словам, средства собирали неравнодушные к произошедшей с его дочерью земляки. Их планировалось направить на лечение пострадавшей.

«Да, я был в курсе сбора денег. Они пойдут на благотворительность, и будут переданы тем, кто в них нуждается,», — сказал URA.RU Шихов. Он также отметил, что родственники пока не определились с датой прощания с погибшей.

Врачи больницы имени Гринберга в Перми последние несколько дней боролись за жизнь девушки, которую облил бензином и поджег сверстник. Пострадавшая находилась в крайне тяжелом состоянии. О ее смерти стало известно во вторник, 18 июля.

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Семья погибшей старшеклассницы из поселка Октябрьский Пермского края намерена передать собранные на ее лечение деньги на благотворительность. Об этом URA.RU рассказал отец 15-летней девушки Николай Шихов. По его словам, средства собирали неравнодушные к произошедшей с его дочерью земляки. Их планировалось направить на лечение пострадавшей. «Да, я был в курсе сбора денег. Они пойдут на благотворительность, и будут переданы тем, кто в них нуждается,», — сказал URA.RU Шихов. Он также отметил, что родственники пока не определились с датой прощания с погибшей. Врачи больницы имени Гринберга в Перми последние несколько дней боролись за жизнь девушки, которую облил бензином и поджег сверстник. Пострадавшая находилась в крайне тяжелом состоянии. О ее смерти стало известно во вторник, 18 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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