Деньги, собранные для подоженной школьницы из Октябрьского, пойдут на благотворительность

18 июля 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Родственники погибшей решили отдать на благотворительность деньги, которые земляки собирали на лечение их дочери Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Семья погибшей старшеклассницы из поселка Октябрьский Пермского края намерена передать собранные на ее лечение деньги на благотворительность. Об этом URA.RU рассказал отец 15-летней девушки Николай Шихов. По его словам, средства собирали неравнодушные к произошедшей с его дочерью земляки. Их планировалось направить на лечение пострадавшей. «Да, я был в курсе сбора денег. Они пойдут на благотворительность, и будут переданы тем, кто в них нуждается,», — сказал URA.RU Шихов. Он также отметил, что родственники пока не определились с датой прощания с погибшей. Врачи больницы имени Гринберга в Перми последние несколько дней боролись за жизнь девушки, которую облил бензином и поджег сверстник. Пострадавшая находилась в крайне тяжелом состоянии. О ее смерти стало известно во вторник, 18 июля.

Семья погибшей старшеклассницы из поселка Октябрьский Пермского края намерена передать собранные на ее лечение деньги на благотворительность. Об этом URA.RU рассказал отец 15-летней девушки Николай Шихов. По его словам, средства собирали неравнодушные к произошедшей с его дочерью земляки. Их планировалось направить на лечение пострадавшей. «Да, я был в курсе сбора денег. Они пойдут на благотворительность, и будут переданы тем, кто в них нуждается,», — сказал URA.RU Шихов. Он также отметил, что родственники пока не определились с датой прощания с погибшей. Врачи больницы имени Гринберга в Перми последние несколько дней боролись за жизнь девушки, которую облил бензином и поджег сверстник. Пострадавшая находилась в крайне тяжелом состоянии. О ее смерти стало известно во вторник, 18 июля.