В Челябинске молодые семьи получат выплату на строительство дома или покупку жилья

18 июля 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

Молодые семьи получат по 72 тысячи рублей на квадрат жилья Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске молодые семьи получат социальную выплату на покупку жилья или строительство дома. Рассчитывать ее с июля по сентябрь 2023 года будут по тарифу 72 467 рублей за квадратный метр, сообщается на сайте мэрии. «Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Челябинску на III квартал 2023 года в размере 72 тысячи 467 рублей для расчета размера социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Получить социальные выплаты смогут участники подпрограммы „Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий в городе Челябинске“ муниципальной программы „Основные направления реализации молодежной политики в городе Челябинске“», — говорится на сайте. Размер выплаты пособия в третьем квартале был утвержден 17 июля 2023 года. Основным условиям ее получения является то, что в нынешнем жилье на каждого члена семьи должно приходиться не более десяти квадратных метров. При этом неважно, находится жилье в собственности или семья арендует его в рамках социального найма.

В Челябинске молодые семьи получат социальную выплату на покупку жилья или строительство дома. Рассчитывать ее с июля по сентябрь 2023 года будут по тарифу 72 467 рублей за квадратный метр, сообщается на сайте мэрии. «Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Челябинску на III квартал 2023 года в размере 72 тысячи 467 рублей для расчета размера социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Получить социальные выплаты смогут участники подпрограммы „Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий в городе Челябинске“ муниципальной программы „Основные направления реализации молодежной политики в городе Челябинске“», — говорится на сайте. Размер выплаты пособия в третьем квартале был утвержден 17 июля 2023 года. Основным условиям ее получения является то, что в нынешнем жилье на каждого члена семьи должно приходиться не более десяти квадратных метров. При этом неважно, находится жилье в собственности или семья арендует его в рамках социального найма.