ВСУ трижды обстреляли жилые дома Курской области. Фото

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Повреждения получил жилой дом, сообщил Роман Старовойт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины трижды обстреляли город Суджа Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Сегодня со стороны Украины обстреляна Суджа. Зафиксировано три прилета», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Он добавил, что повреждения получил жилой дом, а также возник пожар, разрушены хозяйственные постройки.

По словам губернатора, осколками повреждены соседние дома и строения, пострадавших нет. Он также пообещал помочь в восстановлении домовладений.

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Вооруженные силы Украины трижды обстреляли город Суджа Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. «Сегодня со стороны Украины обстреляна Суджа. Зафиксировано три прилета», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Он добавил, что повреждения получил жилой дом, а также возник пожар, разрушены хозяйственные постройки. По словам губернатора, осколками повреждены соседние дома и строения, пострадавших нет. Он также пообещал помочь в восстановлении домовладений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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