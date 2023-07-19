Вооруженные силы Украины трижды обстреляли город Суджа Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.
«Сегодня со стороны Украины обстреляна Суджа. Зафиксировано три прилета», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Он добавил, что повреждения получил жилой дом, а также возник пожар, разрушены хозяйственные постройки.
По словам губернатора, осколками повреждены соседние дома и строения, пострадавших нет. Он также пообещал помочь в восстановлении домовладений.
Вооруженные силы Украины трижды обстреляли город Суджа Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. «Сегодня со стороны Украины обстреляна Суджа. Зафиксировано три прилета», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Он добавил, что повреждения получил жилой дом, а также возник пожар, разрушены хозяйственные постройки. По словам губернатора, осколками повреждены соседние дома и строения, пострадавших нет. Он также пообещал помочь в восстановлении домовладений.