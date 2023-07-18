Пермяк, избитый полицейскими и незаконно задержанный, отсудил у Минфина 150 тысяч

19 июля 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

Изначально пермяк запрашивал сумму компенсации больше Фото: Алексей Гущин © URA.RU Житель Перми отсудил у Минфина РФ 150 тысяч рублей за незаконное содержание в изоляторе и уголовное преследование. Ранее пермяк был задержан полицейскими с применением силы и был арестован на 10 суток. Позже на мужчину завели уголовное дело, но потом его закрыли из-за отсутствия состава преступления, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. «Суд решил взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 150 000 рублей», — говорится в решении. Суд снизил изначальную сумму, которую требовал истец, так как посчитал ее завышенной. Как сообщил пермяк в суде, он был задержан сотрудниками полиции, которые применили боевые приемы и повредили мягкие ткани в теменной области задержанного. Истца поместили в изолятор на 10 суток и составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законным требованиям представителей власти). После этого на мужчину завели уголовное дело, которое было закрыто в связи с отсутствием состава преступления, а задержание признали неправомерным. Из-за незаконного уголовного преследования в течение 2,5 лет, незаконного задержания мужчина испытывал моральные страдания, из-за чего решил обратиться в суд. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Перми отсудил у Минфина РФ 150 тысяч рублей за незаконное содержание в изоляторе и уголовное преследование. Ранее пермяк был задержан полицейскими с применением силы и был арестован на 10 суток. Позже на мужчину завели уголовное дело, но потом его закрыли из-за отсутствия состава преступления, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. «Суд решил взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 150 000 рублей», — говорится в решении. Суд снизил изначальную сумму, которую требовал истец, так как посчитал ее завышенной. Как сообщил пермяк в суде, он был задержан сотрудниками полиции, которые применили боевые приемы и повредили мягкие ткани в теменной области задержанного. Истца поместили в изолятор на 10 суток и составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законным требованиям представителей власти). После этого на мужчину завели уголовное дело, которое было закрыто в связи с отсутствием состава преступления, а задержание признали неправомерным. Из-за незаконного уголовного преследования в течение 2,5 лет, незаконного задержания мужчина испытывал моральные страдания, из-за чего решил обратиться в суд.