Пермяк засудил медицинский вуз за незаконное увольнение

Суд заставил принять пермяка обратно на работу и выплатить ему компенсацию Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Бывший сотрудник пермского медицинского университета имени Вагнера засудил своего работодателя и заставил нанять себя обратно. Замдиректора научно-клинического центра инновационных технологий университета попал под сокращение, но процедура увольнения была нарушена, благодаря чему ему удалось восстановиться в должности. Об этом сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда Перми.

«Суд решил признать увольнение истца незаконным. Отменить приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником восстановить истца в должности заместителя директора научно-клинического центра инновационных технологий здравоохранения „Пермского государственного медицинского университета имени академика Е.А. Вагнера“», — говорится в решении.

Также уволенный смог отсудить у учреждения 12 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Изначально он требовал 200 тысяч рублей. Как заявил истец, его права были нарушены, так как уволили его в его выходной день. Из-за этого он не успел согласиться на другу предложенную работодателем должность и лишился работы.