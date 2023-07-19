Пермяк засудил медицинский вуз за незаконное увольнение

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Суд заставил принять пермяка обратно на работу и выплатить ему компенсацию Фото:

Бывший сотрудник пермского медицинского университета имени Вагнера засудил своего работодателя и заставил нанять себя обратно. Замдиректора научно-клинического центра инновационных технологий университета попал под сокращение, но процедура увольнения была нарушена, благодаря чему ему удалось восстановиться в должности. Об этом сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда Перми.

«Суд решил признать увольнение истца незаконным. Отменить приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником восстановить истца в должности заместителя директора научно-клинического центра инновационных технологий здравоохранения „Пермского государственного медицинского университета имени академика Е.А. Вагнера“», — говорится в решении.

Также уволенный смог отсудить у учреждения 12 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Изначально он требовал 200 тысяч рублей. Как заявил истец, его права были нарушены, так как уволили его в его выходной день. Из-за этого он не успел согласиться на другу предложенную работодателем должность и лишился работы.

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Бывший сотрудник пермского медицинского университета имени Вагнера засудил своего работодателя и заставил нанять себя обратно. Замдиректора научно-клинического центра инновационных технологий университета попал под сокращение, но процедура увольнения была нарушена, благодаря чему ему удалось восстановиться в должности. Об этом сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда Перми. «Суд решил признать увольнение истца незаконным. Отменить приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником восстановить истца в должности заместителя директора научно-клинического центра инновационных технологий здравоохранения „Пермского государственного медицинского университета имени академика Е.А. Вагнера“», — говорится в решении. Также уволенный смог отсудить у учреждения 12 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Изначально он требовал 200 тысяч рублей. Как заявил истец, его права были нарушены, так как уволили его в его выходной день. Из-за этого он не успел согласиться на другу предложенную работодателем должность и лишился работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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