Губернатор Текслер потребовал доклад о затопленных улицах от мэра Челябинска

Алексей Текслер (справа) ждет от Натальи Котовой и ее подчиненных предложений по реконструкции ливневки в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал от главы областного центра Натальи Котовой доложить о проблемах с ливневой канализацией в столице области. Поручение последовало по итогам инспекции Челябинска 19 июля.

«Когда заканчивал поездку, началась гроза. Есть вопросы по ливневой канализации. Жду от администрации города доклад по проблемным участкам. Будем решать», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Инспекция главы региона совпала с сильнейшей грозой, по итогам которой оказались затоплены целые улицы. Жители разных районов Челябинска сняли последствия непогоды на видео и поделились кадрами в соцсетях.

Синоптики прогнозируют неделю дождей, в связи с чем мэр Челябинска Котова заранее дала коммунальщикам указание проверить и подготовить ливневую канализацию к большим объемам осадков. Реакции со стороны администрации на поручение губернатора пока не последовало.