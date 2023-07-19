Губернатор Текслер потребовал доклад о затопленных улицах от мэра Челябинска

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Алексей Текслер на объектах строительства и реконструкции. Челябинск, орел александр, текслер алексей, котова наталья
Алексей Текслер (справа) ждет от Натальи Котовой и ее подчиненных предложений по реконструкции ливневки в Челябинске Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал от главы областного центра Натальи Котовой доложить о проблемах с ливневой канализацией в столице области. Поручение последовало по итогам инспекции Челябинска 19 июля.

«Когда заканчивал поездку, началась гроза. Есть вопросы по ливневой канализации. Жду от администрации города доклад по проблемным участкам. Будем решать», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Инспекция главы региона совпала с сильнейшей грозой, по итогам которой оказались затоплены целые улицы. Жители разных районов Челябинска сняли последствия непогоды на видео и поделились кадрами в соцсетях.

Синоптики прогнозируют неделю дождей, в связи с чем мэр Челябинска Котова заранее дала коммунальщикам указание проверить и подготовить ливневую канализацию к большим объемам осадков. Реакции со стороны администрации на поручение губернатора пока не последовало.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал от главы областного центра Натальи Котовой доложить о проблемах с ливневой канализацией в столице области. Поручение последовало по итогам инспекции Челябинска 19 июля. «Когда заканчивал поездку, началась гроза. Есть вопросы по ливневой канализации. Жду от администрации города доклад по проблемным участкам. Будем решать», — написал Текслер в своем telegram-канале. Инспекция главы региона совпала с сильнейшей грозой, по итогам которой оказались затоплены целые улицы. Жители разных районов Челябинска сняли последствия непогоды на видео и поделились кадрами в соцсетях. Синоптики прогнозируют неделю дождей, в связи с чем мэр Челябинска Котова заранее дала коммунальщикам указание проверить и подготовить ливневую канализацию к большим объемам осадков. Реакции со стороны администрации на поручение губернатора пока не последовало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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