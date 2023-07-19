Женщина шла с коляской по пешеходному переходу (фото из архива)
В Миассе (Челябинская область) 20 июля пенсионер сбил женщину с ребенком. Мать перевозила младенца в коляске по пешеходному переходу, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону.
«В Миассе водитель 1949 года рождения на Lada Kalina наехал на женщину с коляской. С ребенком 2023 года рождения она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Обстоятельства устанавливаются», — уточнили URA.RU в ГИБДД.
Младенец находился в коляске и получил телесные повреждения. Девочку и маму госпитализировали.
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