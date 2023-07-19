19 июля 2023

Пенсионер в Миассе сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Жара. Челябинск, ребенок, малыш, коляска, мать, ноги, мамаша
Женщина шла с коляской по пешеходному переходу (фото из архива) Фото:

В Миассе (Челябинская область) 20 июля пенсионер сбил женщину с ребенком. Мать перевозила младенца в коляске по пешеходному переходу, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону.

«В Миассе водитель 1949 года рождения на Lada Kalina наехал на женщину с коляской. С ребенком 2023 года рождения она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Обстоятельства устанавливаются», — уточнили URA.RU в ГИБДД.

Младенец находился в коляске и получил телесные повреждения. Девочку и маму госпитализировали.

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В Миассе (Челябинская область) 20 июля пенсионер сбил женщину с ребенком. Мать перевозила младенца в коляске по пешеходному переходу, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону. «В Миассе водитель 1949 года рождения на Lada Kalina наехал на женщину с коляской. С ребенком 2023 года рождения она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Обстоятельства устанавливаются», — уточнили URA.RU в ГИБДД. Младенец находился в коляске и получил телесные повреждения. Девочку и маму госпитализировали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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