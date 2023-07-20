Делегация ООН отказалась покидать Стамбул после выхода РФ из зерновой сделки

Делегация ООН решила остаться в Стамбуле после того, как российский персонал покинул Совместный координационный центр (СКЦ) после выхода из зерновой сделки. Об этом рассказала глава отдела коммуникаций офиса координатора ООН по черноморской зерновой инициативе Исмини Палла.
«Делегация ООН остается в Стамбуле», — передает слова Паллы ТАСС. Она добавила, что выход России из зерновой сделки не повлиял на то, чтобы делегация приняла решение о выезде из Стамбула.
После того, как Россия объявила, что не будет продлевать зерновую сделку, российская делегация покинула координационный центр по зерновой сделке в Турции. Россия отказалась продлевать сделку после 18 июля.
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