В Екатеринбурге трамвай сбил мужчину

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Проверка соблюдения масочного режима водителями. Екатеринбург, общественный транспорт, трамвай, масочный режим, маршрут4, трамвай4
На место ДТП выехали скорая и сотрудники ГИБДД Фото:

В Екатеринбурге на улице Пехотинцев мужчина попал под трамвай. На видео, опубликованном в одном из местных telegram-каналов, видно, что пострадавшего окружили прохожие, некоторые пытались оказать ему помощь.

«Он госпитализирован с тяжелыми травмами», — поделились с URA.RU в ОГИБДД по Екатеринбургу. Был ли мужчина трезв в момент аварии, там сказать затруднились.

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В Екатеринбурге на улице Пехотинцев мужчина попал под трамвай. На видео, опубликованном в одном из местных telegram-каналов, видно, что пострадавшего окружили прохожие, некоторые пытались оказать ему помощь. «Он госпитализирован с тяжелыми травмами», — поделились с URA.RU в ОГИБДД по Екатеринбургу. Был ли мужчина трезв в момент аварии, там сказать затруднились.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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