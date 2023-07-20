В Екатеринбурге трамвай сбил мужчину

На место ДТП выехали скорая и сотрудники ГИБДД
В Екатеринбурге на улице Пехотинцев мужчина попал под трамвай. На видео, опубликованном в одном из местных telegram-каналов, видно, что пострадавшего окружили прохожие, некоторые пытались оказать ему помощь.
«Он госпитализирован с тяжелыми травмами», — поделились с URA.RU в ОГИБДД по Екатеринбургу. Был ли мужчина трезв в момент аварии, там сказать затруднились.
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