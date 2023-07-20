20 июля 2023

Пермяк три часа боролся с огромным сомом. Фото

Пермяк три часа потратил на вылавливание 56-килограммового сома
© Служба новостей «URA.RU»
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Республика Казахстан. архив. Пермь, рыбак, спининг, рыбалка с лодки, озеро балкаш
Мужчине удалось вытащить добычу из воды Фото:

Житель села Березовка (Пермский край) Евгений Колодин выловил из реки огромного сома. Мужчина три часа боролся с рыбой и в итоге выловил ее.

«Психанули-джиганули. Ловили на Каме. Три часа борьбы и монстр сдался», — написал Колодин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Вес добычи составил 56 килограммов, а длина чуть больше двух метров.

Для рыбалки мужчина использовал джиг — вид придонной ловли хищной рыбы. Во время борьбы сом передвигался и спустился в русло на восемь метров глубже, чем был изначально.

Чтобы сфотографировать сома повесили на дерево
Чтобы сфотографировать сома повесили на дерево
Длину рыбы пришлось измерять рулеткой
Длину рыбы пришлось измерять рулеткой
Чтобы вытащить такого тяжелого сома рыбаку пришлось приложить усилия
Чтобы вытащить такого тяжелого сома рыбаку пришлось приложить усилия

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Житель села Березовка (Пермский край) Евгений Колодин выловил из реки огромного сома. Мужчина три часа боролся с рыбой и в итоге выловил ее. «Психанули-джиганули. Ловили на Каме. Три часа борьбы и монстр сдался», — написал Колодин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Вес добычи составил 56 килограммов, а длина чуть больше двух метров. Для рыбалки мужчина использовал джиг — вид придонной ловли хищной рыбы. Во время борьбы сом передвигался и спустился в русло на восемь метров глубже, чем был изначально.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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