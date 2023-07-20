Пермяк три часа боролся с огромным сомом. Фото

Пермяк три часа потратил на вылавливание 56-килограммового сома

21 июля 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

Мужчине удалось вытащить добычу из воды Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель села Березовка (Пермский край) Евгений Колодин выловил из реки огромного сома. Мужчина три часа боролся с рыбой и в итоге выловил ее. «Психанули-джиганули. Ловили на Каме. Три часа борьбы и монстр сдался», — написал Колодин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Вес добычи составил 56 килограммов, а длина чуть больше двух метров. Для рыбалки мужчина использовал джиг — вид придонной ловли хищной рыбы. Во время борьбы сом передвигался и спустился в русло на восемь метров глубже, чем был изначально. Чтобы сфотографировать сома повесили на дерево Страница Евгения Колодина в соцсети «ВКонтакте» Длину рыбы пришлось измерять рулеткой Страница Евгения Колодина в соцсети «ВКонтакте» Чтобы вытащить такого тяжелого сома рыбаку пришлось приложить усилия Страница Евгения Колодина в соцсети «ВКонтакте»

Житель села Березовка (Пермский край) Евгений Колодин выловил из реки огромного сома. Мужчина три часа боролся с рыбой и в итоге выловил ее. «Психанули-джиганули. Ловили на Каме. Три часа борьбы и монстр сдался», — написал Колодин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Вес добычи составил 56 килограммов, а длина чуть больше двух метров. Для рыбалки мужчина использовал джиг — вид придонной ловли хищной рыбы. Во время борьбы сом передвигался и спустился в русло на восемь метров глубже, чем был изначально.