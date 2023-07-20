Мужчине удалось вытащить добычу из воды
Житель села Березовка (Пермский край) Евгений Колодин выловил из реки огромного сома. Мужчина три часа боролся с рыбой и в итоге выловил ее.
«Психанули-джиганули. Ловили на Каме. Три часа борьбы и монстр сдался», — написал Колодин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Вес добычи составил 56 килограммов, а длина чуть больше двух метров.
Для рыбалки мужчина использовал джиг — вид придонной ловли хищной рыбы. Во время борьбы сом передвигался и спустился в русло на восемь метров глубже, чем был изначально.
Чтобы сфотографировать сома повесили на дерево
Длину рыбы пришлось измерять рулеткой
Чтобы вытащить такого тяжелого сома рыбаку пришлось приложить усилия
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