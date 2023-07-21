Замглавы МИД РФ Вершинин: Россия и ООН продолжают поддерживать контакты в рамках меморандума

21 июля 2023 в 19:06 Размер текста - 17 +

ООН не прекращала меморандум с Россией, заявил Сергей Вершинин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Меморандум России и ООН, заключенный в соответствии со стамбульскими договоренностями, продолжает действовать. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин. «Меморандум между Россией и ООН действует. Мы не получали уведомление, что ООН хотят его прекратить, и мы не направляли», — заявил Вершинин на пресс-конференции. Он добавил, что меморандум, который был заключен на три года, сохраняет свою силу, так как в соглашении прописано, что он может быть прекращен только при заявлении одной из сторон о нежелании продолжать сотрудничество.

Меморандум России и ООН, заключенный в соответствии со стамбульскими договоренностями, продолжает действовать. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин. «Меморандум между Россией и ООН действует. Мы не получали уведомление, что ООН хотят его прекратить, и мы не направляли», — заявил Вершинин на пресс-конференции. Он добавил, что меморандум, который был заключен на три года, сохраняет свою силу, так как в соглашении прописано, что он может быть прекращен только при заявлении одной из сторон о нежелании продолжать сотрудничество.