Замглавы МИД РФ Вершинин: Россия и ООН продолжают поддерживать контакты в рамках меморандума

ООН не прекращала меморандум с Россией, заявил Сергей Вершинин
новость из сюжетаПродовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна
Меморандум России и ООН, заключенный в соответствии со стамбульскими договоренностями, продолжает действовать. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.
«Меморандум между Россией и ООН действует. Мы не получали уведомление, что ООН хотят его прекратить, и мы не направляли», — заявил Вершинин на пресс-конференции. Он добавил, что меморандум, который был заключен на три года, сохраняет свою силу, так как в соглашении прописано, что он может быть прекращен только при заявлении одной из сторон о нежелании продолжать сотрудничество.
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