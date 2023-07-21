Замглавы МИД РФ Вершинин: Россия и ООН продолжают поддерживать контакты в рамках меморандума

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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
ООН не прекращала меморандум с Россией, заявил Сергей Вершинин Фото:
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Меморандум России и ООН, заключенный в соответствии со стамбульскими договоренностями, продолжает действовать. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

«Меморандум между Россией и ООН действует. Мы не получали уведомление, что ООН хотят его прекратить, и мы не направляли», — заявил Вершинин на пресс-конференции. Он добавил, что меморандум, который был заключен на три года, сохраняет свою силу, так как в соглашении прописано, что он может быть прекращен только при заявлении одной из сторон о нежелании продолжать сотрудничество.

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Меморандум России и ООН, заключенный в соответствии со стамбульскими договоренностями, продолжает действовать. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин. «Меморандум между Россией и ООН действует. Мы не получали уведомление, что ООН хотят его прекратить, и мы не направляли», — заявил Вершинин на пресс-конференции. Он добавил, что меморандум, который был заключен на три года, сохраняет свою силу, так как в соглашении прописано, что он может быть прекращен только при заявлении одной из сторон о нежелании продолжать сотрудничество.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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