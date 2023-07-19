В МИД РФ поставили ООН срок выполнения условий зерновой сделки

Мария Захарова: у ООН есть три месяца для выполнения меморандума с РФ по вывозу зерна
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Битва ораторов: Мария Захарова и Тина Канделаки в Teatro Veneziano. Екатеринбург, захарова мария
У ООН еще есть время для выполнения обязательств перед РФ, заявила Мария Захарова Фото:
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У ООН есть три месяца для выполнения обязательств перед Россией по зерновой сделке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«У ООН есть еще три месяца для выполнения меморандума с РФ по вывозу российского зерна и удобрений», — заявила Захарова. Ее слова приводит радио Sputnik.

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У ООН есть три месяца для выполнения обязательств перед Россией по зерновой сделке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «У ООН есть еще три месяца для выполнения меморандума с РФ по вывозу российского зерна и удобрений», — заявила Захарова. Ее слова приводит радио Sputnik.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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