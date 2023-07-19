В МИД РФ поставили ООН срок выполнения условий зерновой сделки

У ООН еще есть время для выполнения обязательств перед РФ, заявила Мария Захарова
новость из сюжетаПродовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна
У ООН есть три месяца для выполнения обязательств перед Россией по зерновой сделке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«У ООН есть еще три месяца для выполнения меморандума с РФ по вывозу российского зерна и удобрений», — заявила Захарова. Ее слова приводит радио Sputnik.
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