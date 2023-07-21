Игоря Стрелкова отправили в СИЗО. Видео

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Стрелков Игорь. Челябинск., стрелков игорь
Игорь Стрелков заключен под стражу Фото:

Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков отправлен в СИЗО. Его обвиняют в осуществлении экстремистской деятельности.

«Мещанский суд арестовал Стрелкова по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности», — сообщает корреспондент РИА Новости, находящийся в зале заседания. Стрелкову грозит до пяти лет лишения свободы.

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Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков отправлен в СИЗО. Его обвиняют в осуществлении экстремистской деятельности. «Мещанский суд арестовал Стрелкова по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности», — сообщает корреспондент РИА Новости, находящийся в зале заседания. Стрелкову грозит до пяти лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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