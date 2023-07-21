Игорь Стрелков заключен под стражу
Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков отправлен в СИЗО. Его обвиняют в осуществлении экстремистской деятельности.
«Мещанский суд арестовал Стрелкова по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности», — сообщает корреспондент РИА Новости, находящийся в зале заседания. Стрелкову грозит до пяти лет лишения свободы.
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