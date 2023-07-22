Власти пермского города потратят 200 тысяч рублей на календари, чтобы улучшить имидж округа

Мэрия Соликамска (Пермский край) потратит 200 тысяч рублей на календари Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Мэрия Соликамского городского округа (Пермский край) ищет подрядчика, который изготовит 500 календарей для улучшения имиджа территории. Из местного бюджета на эти цели направили 200 тысяч рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

«Подрядчик должен изготовить сувенирные настенные календари с символикой Соликамска на 2024 год в количестве 500 штук. Начальная цена контракта 200 тысяч рублей. Источник финансирования: местный бюджет Соликамского городского округа», — указано в документации тендера.

Уточняется, что сувенирные календари закупаются для укрепления положительного имиджа и бренда Соликамского городского округа. Подрядчик обязан будет по условиям контракта напечатать настенные календари в срок до первого ноября.

Ранее мэрия Чернушинского городского округа Пермского края размещала тендер на закупку полотенец, стаканов, пледов и наборов для барбекю. Информация об этом была опубликована на портале госзакупок.