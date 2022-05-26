Мэрия пермского города закупает наборы для барбекю

27 мая 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Чиновники Чернушки готовят летние подарки Фото: Марина Молдавская © URA.RU В администрации Чернушинского городского округа Пермского края подвели итоги аукциона на поставку сувенирной продукции. Поставщик должен предоставить мэрии полотенца, стаканы, пледы, шариковые ручки и наборы для барбекю, следует из материалов на сайте Госзакупок. Все сувениры должны быть украшены гербом Чернушки и упакованы в подарочные коробки. «Набор для барбекю включает в себя 9 предметов: щипцы, лопатка, нож, вилка, кисть, шампуры 4 штуки из высококачественной нержавеющей стали для жарки. Набор для барбекю упакован в кофр на молнии с ручками, цвет — черный. На внешней стороне чехла тиснение фольгой в цвет „серебро“ изображения герба Чернушинского городского округа и надписи „Чернушинский городской округ“», — указано в техническом задании к лоту. Как указано в документации, подарки закупаются «для нужд администрации Чернушинского городского округа». Мэрия была готова заплатить за них более 450 тысяч рублей, но в ходе торгов цену снизили до 319 тысяч.

В администрации Чернушинского городского округа Пермского края подвели итоги аукциона на поставку сувенирной продукции. Поставщик должен предоставить мэрии полотенца, стаканы, пледы, шариковые ручки и наборы для барбекю, следует из материалов на сайте Госзакупок. Все сувениры должны быть украшены гербом Чернушки и упакованы в подарочные коробки. «Набор для барбекю включает в себя 9 предметов: щипцы, лопатка, нож, вилка, кисть, шампуры 4 штуки из высококачественной нержавеющей стали для жарки. Набор для барбекю упакован в кофр на молнии с ручками, цвет — черный. На внешней стороне чехла тиснение фольгой в цвет „серебро“ изображения герба Чернушинского городского округа и надписи „Чернушинский городской округ“», — указано в техническом задании к лоту. Как указано в документации, подарки закупаются «для нужд администрации Чернушинского городского округа». Мэрия была готова заплатить за них более 450 тысяч рублей, но в ходе торгов цену снизили до 319 тысяч.