23 июля 2023
22 июля 2023

Пермяков зовут в гастротур на Дальний Восток дегустировать шоколад с морепродуктами

© Служба новостей «URA.RU»
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Прогулка по Нормандии. Франция, устрицы, устричная ферма
Также путешественникам предложат добыть мидии и устрицы на подводной охоте Фото:

Жителям Перми предлагают отправиться в тур по ресторанам Владивостока. Его участников будут кормить обедами из деликатесов Японского моря. В том числе им предложат попробовать шоколад с морепродуктами, а также добыть мидии и устрицы во время подводной охоты. Стоимость тура на неделю начинается от 192 тысяч рублей на человека.

«Ресторан-тур „Вкусный Владивосток“. В программе тура — экскурсия с дегустацией шоколада с морским гребешком, с ламинарией и морским ежом, с морской капустой, подводная охота на мидии и устрицы, обеды в ресторанах, мастер-классы по приготовлению рыбы», — сказано в анонсе путешествия в группе пермского турагентства «Солана» в соцсети «ВКонтакте».

Во время поездки туристов отвезут на остров Русский и в город Уссурийск, где также проведут экскурсии и накормят местными деликатесами в ресторанах. Все питание уже включено в стоимость тура. Помимо этого, в цену входят перелет по маршруту Екатеринбург — Владивосток — Екатеринбург, трансферы, проживание в гостинице и услуги экскурсовода. Первый вылет запланирован на 2 августа.

Ранее пермские турфирмы анонсировали программу тура за полярный круг. Путешественникам обещают показать дельфинов, касаток и китов.

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Жителям Перми предлагают отправиться в тур по ресторанам Владивостока. Его участников будут кормить обедами из деликатесов Японского моря. В том числе им предложат попробовать шоколад с морепродуктами, а также добыть мидии и устрицы во время подводной охоты. Стоимость тура на неделю начинается от 192 тысяч рублей на человека. «Ресторан-тур „Вкусный Владивосток“. В программе тура — экскурсия с дегустацией шоколада с морским гребешком, с ламинарией и морским ежом, с морской капустой, подводная охота на мидии и устрицы, обеды в ресторанах, мастер-классы по приготовлению рыбы», — сказано в анонсе путешествия в группе пермского турагентства «Солана» в соцсети «ВКонтакте». Во время поездки туристов отвезут на остров Русский и в город Уссурийск, где также проведут экскурсии и накормят местными деликатесами в ресторанах. Все питание уже включено в стоимость тура. Помимо этого, в цену входят перелет по маршруту Екатеринбург — Владивосток — Екатеринбург, трансферы, проживание в гостинице и услуги экскурсовода. Первый вылет запланирован на 2 августа. Ранее пермские турфирмы анонсировали программу тура за полярный круг. Путешественникам обещают показать дельфинов, касаток и китов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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