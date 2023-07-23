Пермяков зовут в гастротур на Дальний Восток дегустировать шоколад с морепродуктами

Также путешественникам предложат добыть мидии и устрицы на подводной охоте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителям Перми предлагают отправиться в тур по ресторанам Владивостока. Его участников будут кормить обедами из деликатесов Японского моря. В том числе им предложат попробовать шоколад с морепродуктами, а также добыть мидии и устрицы во время подводной охоты. Стоимость тура на неделю начинается от 192 тысяч рублей на человека.

«Ресторан-тур „Вкусный Владивосток“. В программе тура — экскурсия с дегустацией шоколада с морским гребешком, с ламинарией и морским ежом, с морской капустой, подводная охота на мидии и устрицы, обеды в ресторанах, мастер-классы по приготовлению рыбы», — сказано в анонсе путешествия в группе пермского турагентства «Солана» в соцсети «ВКонтакте».

Во время поездки туристов отвезут на остров Русский и в город Уссурийск, где также проведут экскурсии и накормят местными деликатесами в ресторанах. Все питание уже включено в стоимость тура. Помимо этого, в цену входят перелет по маршруту Екатеринбург — Владивосток — Екатеринбург, трансферы, проживание в гостинице и услуги экскурсовода. Первый вылет запланирован на 2 августа.

Ранее пермские турфирмы анонсировали программу тура за полярный круг. Путешественникам обещают показать дельфинов, касаток и китов.