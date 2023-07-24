24 июля 2023

Психолог объяснил, почему россияне боятся шелкопрядов

Психолог Поляков: россияне боятся нашествия шелкопрядов из-за негативных последствий для урожая
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, шмель, цветок, насекомые, экология, экологическая обстановка, сбор нектара, нектар, опыление
Шелкопряды могут оказать негативное влияние на урожай, заявил Александр Поляков Фото:

Исследования показывают, что россияне испытывают страх перед нашествием шелкопряда из-за возможных повреждений плодово-ягодных растений и проблем с урожаем. Об этом рассказал кандидат психологических наук, исполняющий обязанности декана факультета психологии Государственного университета просвещения Александр Поляков.

«Страх перед шелкопрядом заключается в боязни, что могут погибнуть плодово-ягодные растения и будут проблемы с урожаем», — передает слова Полякова Life. Он добавил, что даже в регионах, где шелкопряд не был обнаружен, люди опасаются этого насекомого из-за обеспокоенности о возможных последствиях. Чрезмерная реакция может быть вызвана общим уровнем тревоги в обществе или из-за излишне эмоциональной информации в СМИ, заключил Поляков.

Ранее были названы главные страхи россиян. Жители все больше беспокоятся из-за возможной диверсионной активности и нашествия непарного шелкопряда. Главными событиями, способствовавшими этой тревожности, стали атака беспилотников на Москву и неудавшийся мятеж ЧВК «Вагнер». Социальные сети чаще всего обсуждали именно этот мятеж и нашествие непарного шелкопряда.

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Исследования показывают, что россияне испытывают страх перед нашествием шелкопряда из-за возможных повреждений плодово-ягодных растений и проблем с урожаем. Об этом рассказал кандидат психологических наук, исполняющий обязанности декана факультета психологии Государственного университета просвещения Александр Поляков. «Страх перед шелкопрядом заключается в боязни, что могут погибнуть плодово-ягодные растения и будут проблемы с урожаем», — передает слова Полякова Life. Он добавил, что даже в регионах, где шелкопряд не был обнаружен, люди опасаются этого насекомого из-за обеспокоенности о возможных последствиях. Чрезмерная реакция может быть вызвана общим уровнем тревоги в обществе или из-за излишне эмоциональной информации в СМИ, заключил Поляков. Ранее были названы главные страхи россиян. Жители все больше беспокоятся из-за возможной диверсионной активности и нашествия непарного шелкопряда. Главными событиями, способствовавшими этой тревожности, стали атака беспилотников на Москву и неудавшийся мятеж ЧВК «Вагнер». Социальные сети чаще всего обсуждали именно этот мятеж и нашествие непарного шелкопряда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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