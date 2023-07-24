Психолог объяснил, почему россияне боятся шелкопрядов

Психолог Поляков: россияне боятся нашествия шелкопрядов из-за негативных последствий для урожая

25 июля 2023 в 08:43 Размер текста - 17 +

Шелкопряды могут оказать негативное влияние на урожай, заявил Александр Поляков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Исследования показывают, что россияне испытывают страх перед нашествием шелкопряда из-за возможных повреждений плодово-ягодных растений и проблем с урожаем. Об этом рассказал кандидат психологических наук, исполняющий обязанности декана факультета психологии Государственного университета просвещения Александр Поляков. «Страх перед шелкопрядом заключается в боязни, что могут погибнуть плодово-ягодные растения и будут проблемы с урожаем», — передает слова Полякова Life . Он добавил, что даже в регионах, где шелкопряд не был обнаружен, люди опасаются этого насекомого из-за обеспокоенности о возможных последствиях. Чрезмерная реакция может быть вызвана общим уровнем тревоги в обществе или из-за излишне эмоциональной информации в СМИ, заключил Поляков. Ранее были названы главные страхи россиян. Жители все больше беспокоятся из-за возможной диверсионной активности и нашествия непарного шелкопряда. Главными событиями, способствовавшими этой тревожности, стали атака беспилотников на Москву и неудавшийся мятеж ЧВК «Вагнер». Социальные сети чаще всего обсуждали именно этот мятеж и нашествие непарного шелкопряда.

Исследования показывают, что россияне испытывают страх перед нашествием шелкопряда из-за возможных повреждений плодово-ягодных растений и проблем с урожаем. Об этом рассказал кандидат психологических наук, исполняющий обязанности декана факультета психологии Государственного университета просвещения Александр Поляков. «Страх перед шелкопрядом заключается в боязни, что могут погибнуть плодово-ягодные растения и будут проблемы с урожаем», — передает слова Полякова Life. Он добавил, что даже в регионах, где шелкопряд не был обнаружен, люди опасаются этого насекомого из-за обеспокоенности о возможных последствиях. Чрезмерная реакция может быть вызвана общим уровнем тревоги в обществе или из-за излишне эмоциональной информации в СМИ, заключил Поляков. Ранее были названы главные страхи россиян. Жители все больше беспокоятся из-за возможной диверсионной активности и нашествия непарного шелкопряда. Главными событиями, способствовавшими этой тревожности, стали атака беспилотников на Москву и неудавшийся мятеж ЧВК «Вагнер». Социальные сети чаще всего обсуждали именно этот мятеж и нашествие непарного шелкопряда.