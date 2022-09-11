В Кыштыме не нашли шелкопряда, из-за которого введен карантин

Кыштымские лесники не нашли сибирского шелкопряда, из-за которого введен карантин

12 сентября 2022 в 23:32 Размер текста - 17 +

Леса закрыли на карантин в начале сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Гендиректор ООО «Кыштымский лес» (Челябинская область) Александр Батин заявил, что в кыштымских лесах нет сибирского шелкопряда, из-за которого Россельхознадзор закрыл территорию на карантин. По его словам, это насекомое «в принципе» не водится в данной местности. «Сибирского шелкопряда в наших лесах не было и в принципе быть не может. На территории Кыштымского лесничества встречается другая разновидность — непарный шелкопряд. Но его у нас очень мало, и какого-либо серьезного вреда кыштымским лесам он причинить не может», — сообщил Батин газете «Кыштымский рабочий». В начале сентября Россельхознадзор по Челябинской и Курганской областям установил карантинную фитосанитарную зону в четырех лесничествах: Карабашском, Уфимском, Егозинском и Кыштымском. Это было сделано из-за нашествия сибирского шелкопряда для уничтожения популяции насекомого.

Гендиректор ООО «Кыштымский лес» (Челябинская область) Александр Батин заявил, что в кыштымских лесах нет сибирского шелкопряда, из-за которого Россельхознадзор закрыл территорию на карантин. По его словам, это насекомое «в принципе» не водится в данной местности. «Сибирского шелкопряда в наших лесах не было и в принципе быть не может. На территории Кыштымского лесничества встречается другая разновидность — непарный шелкопряд. Но его у нас очень мало, и какого-либо серьезного вреда кыштымским лесам он причинить не может», — сообщил Батин газете «Кыштымский рабочий». В начале сентября Россельхознадзор по Челябинской и Курганской областям установил карантинную фитосанитарную зону в четырех лесничествах: Карабашском, Уфимском, Егозинском и Кыштымском. Это было сделано из-за нашествия сибирского шелкопряда для уничтожения популяции насекомого.